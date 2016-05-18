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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۵۴

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان خبرداد:

ظرفیت اشتراک پذیری گاز ۱۲ هزار خانوار در زنجان فراهم شده است

ظرفیت اشتراک پذیری گاز ۱۲ هزار خانوار در زنجان فراهم شده است

زنجان - مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان از ایجاد ظرفیت اشتراک پذیری ۱۲هزارو ۴۴۰ خانوار در سطح استان زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت گاز استان زنجان، سیدسعید عسگریان افزود: در حال حاضر ۲۸۰ هزار و ۳۴۱ مشترک گاز در سطح استان داریم که ۲۶۰ هزار و ۶۸۲ مشترک خانگی، ۱۸ هزارو ۷۰۲ مشترک عمومی و ۹۵۷ مشترک صنعتی هستند.

وی اظهار کرد: ۹۹.۴ درصد خانوارهای شهری و ۶۱درصد خانوارهای روستایی استان از نعمت گاز بهره مند هستند که با گازرسانی به شهر نور بهار در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل با همت و تلاش کارکنان زحمت کش شرکت گاز زنجان همه خانوارهای شهری استان از گاز طبیعی برخوردار می شوند.

عسگریان با بیان اینکه در سال ۹۴ بیش از ۹ هزار و ۳۲ انشعاب پلی اتیلن و فولادی نصب شده است، عنوان کرد: خطوط پلی اتیلن نیز برای گاز رسانی در سطح استان به متراژ ۲۹۲ کیلومتر و خطوط فولادی به متراژ ۶۸ کیلومتر انجام شده است.

رئیس اجرای طرح های شرکت گاز زنجان نیز با اشاره به روند اجرای پروژه های گازرسانی در سطح استان بر اهتمام ویژه این شرکت در امر گازرسانی به روستاهای فاقد گاز طبیعی تاکید کرد و افزود: عملیات اجرایی گاز رسانی و تزریق گاز به ۴۵ روستای استان زنجان پایان یافت.

سید احمد آقایی افزود: با برنامه ریزی های انجام شده و تلاش های بی وقفه همکاران، اجرای خطوط فولادی و پلی اتیلن در سطح استان، افزایش حجم عملیات نسبت به سال گذشته برای ارتقا توسعه شبکه و ارتقا خطوط زیر ساختی تکمیل خطوط شبکه گاز رسانی روستاهای سطح استان همچنین افزایش آگاهی پرسنل در زمینه سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه برای دستیابی به اهداف کلی سازمان از برنامه این واحد برای سال ۹۵ است.

کد مطلب 3662213

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