بازگرداندن حافظه با ایمپلنتهای مغزی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان آژانس پروژه های تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا موسوم به «دارپا» که زیر نظر مستقیم وزارت دفاع این کشور فعالیت دارد در حال ساخت ایمپلنتهای مغزی هستند که شاید کلید معمای بازگرداندن حافظه میلیونها تن در سراسر جهان باشد.

هم اکنون میلیونها تن در سراسر جهان از ترومای مغزی یا مشکل از دست دادن حافظه رنج می برند و این نوآوری می تواند کمک شایانی به بازگشت دوباره آنها به زندگی عادی تلقی شود.

دکتر جاستین سانچز مدیر اداره فناوری های زیستی دارپا می گوید: ما در حال گشودن درهای تازه ای به سوی بیماران مغزی هستیم. ما تلاش می کنیم که به درک روشنی از این واقعیت برسیم که ایجاد تعامل با سیستم عصبی دقیقا به چه شکلی صورت می گیرد.

اگرچه این پروژه هنوز در مراحل بسیار اولیه خود قرار دارد اما دانشمندان دارپا تلاش می کنند تا با استفاده از این نوع ایمپلنتها و گامهای نخستینی نظیر استفاده از فهرست کلمات یا مرور خاطرات ساده به بیماران مغزی کمک کنند که حافظه از دست داده خود را بار دیگر بازیابند.

هنوز جزئیات زیادی از این پروژه منتشر نشده اما گفته می شود به ایجاد تحولی بنیادین در پزشکی مدرن منجر خواهد شد.