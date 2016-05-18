به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در مراسم معارفه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، با بیان اینکه امروز ایران اسلامی از امنیت بالایی برخوردار است، گفت: جا دارد عوامل این امنیت و اقتدار را بشناسیم و در حفظ این علل و عوامل تلاش کرده و قدرشناس برقرار کنندگان این امنیت باشیم.



وی تصریح کرد: مسلما یکی از ارکان امنیت در کشور نیروهای مسلح نظام جمهوری اسلامی ایران است، نیروهایی که هر روز با مجاهدت و تلاششان و با ایثار خونشان و تحمل همه رنج ها و سخنهای احیانا ناملایم تحت فرماندهی، فرمانده معظم کل قوا در همه عرصه ها با تیزبینی خاصی مسائل را رصد و تمهیدات لازم را برای دفع هر گونه شری از سر این کشور و ملت انجام می دهند.

محسنی اژه ای اظهار کرد: نیروهایی که با ایمان و روحیه جهادی و ولایتمداری که داشته و دارند توانسته اند به خوبی از منافع ملی، تمامیت ارضی و مال و جان مردم حراست کنند، امروز دوست و دشمن قائل است به اینکه ایران قدرتمند است و بر همین اساس است که توطئه و نقشه علیه ایران می کشند و ایران هراسی راه می اندازند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر ایران کشور عقب مانده ضعیف و بی خطر برای مستکبرین بود نیازی به این همه فشا ر علیه ایران نبود، این همه فشار که از ناحیه استکبار و در راس آن آمریکا وارد می شود به دلیل این است که می دانند ایران مقتدر است و در معادلات منطقه و مسائل جهان تاثیر گذار است و اگر کشوری خنثی نسبت به ظلم بود و نمی توانست از منافع و اسلام ناب ود دفاع کند هیچ نیازی به این همه بوق و کرنا و سر و صدا و این همه باج دادن برای جبهه واحد علیه ایران ساختن نبود.

محسنی اژه ای تصریح کرد: می دانیم که اگر کشور بخواهد در همه ابعاد پیشرفت کرده و عزت خود را حفظ کند و از طرفی تاثیرگذاری داشته باشد باید این اقتدار را از همه جهات حفظ کند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: امروز افتخارات ما به چه کسانی است؟ کسانیکه بیش از دو دهه بر اثر اقدامات ضد حقوق بشر غربی‌ها که مخالف هر قانون بین المللی و وجدان بین المللی بود بمب شیمیایی بر سر مردم ریختند و برخی بر اثر جراحات شیمیایی این مزدوران یک لحظه آرام ندارند آیا این افراد حقوق بشر ندارند.

وی ادامه داد: آیا به خانواده آنها سر می کشیم و یا با آنها عکس می گیرم، آیا کسی که به اتهام خیانت به ملت دستگیر و به زندان رفت فقط او حقوق بشر دارد که باید با او ملاقات کنیم؟

اژه ای اظهار کرد: متاسفانه در کنار این همه افتخار و عظمت شاهد هستیم برخی افراد دون صفت و کسانی که که برای مطامع دنیا تلاش می کنند به شیطان شاخ شکسته و ضربت خورده و دشمن کینه توز از داخل کشور گرا می دهند که به این مردم لطمه می زنند.

وی بیان داشت: یک روز به بهانه حقوق بشر، یک روز به بهانه مسائلی که حق مسلم ایران است گرا می دهند که علیه ایران قطعنامه صادر کنید و یا در مورد مسائل هسته ای که ایران در چارچوب NPT از این فناوری صحیح استفاده می کند (در حالیکه دنیا برخلاف آن استفاده می کنند) علیه ایران تحریم ایجاد کنید یا تشدید کنید.

معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: جای تاسف و شرمندگی است که کسی چشمش را ببندد و امنیت را نبیند و برای متاع دنیا و یا عقده گشایی با دشمن همراهی کند.

وی یادآور شد: امروز لبه تیز تخریب و بیشترین تخریب را علیه نیروهای مسلح و سپاه پاسداران و قوه قضائیه انجام می دهند چراکه می دانند این نهادها چه جایگاه و تاثیری در این کشور دارند و می دانند که قوه قضائیه دست افراد جنایتکار و دزد را قطع می کند و آنها را به محاکمه می کشاند و برجام ۲ و ۳ و ۴ آنها را برملا می کند.



محسنی اژه‌ای افزود: کافی است چشمانمان را باز کنیم و ببینیم بسیاری از کشورهایی که در گوشه و کنار دنیا از ایران جلو بودند امروز با چه ناامنی‌هایی مواجه هستند و مردم آن‌ها چگونه با دلهره و اضطراب زندگی می‌کنند و نگرانند که نکند بمب‌های شیطان بزرگ و همپیمانان او بر سرآنها فرو بریزد.



وی افزود: کافی است چشمانمان را باز کنیم و ببینیم که کشورهایی که با آمریکا همه نوع همکاری را کردند امروز با چه ناامنی وعقب ماندگی رو به رو هستند و تا سالیان سال به عقب رانده شدند اما جمهوری اسلامی ایران با همه فشارها امروز با یک امنیت مثال زدنی رو به رو است آیا این جای افتخار ندارد؟



معاون اول دستگاه قضا گفت: آیا جای تأسف نیست که گاهی اوقات کلامی را به زبان بیاوریم و احیانا شیطان را خشنود کنیم و بیاییم کسانی که موثرترین نیرو برای این دستگاه بودند را تخریب کنیم.



وی تصریح کرد: امروز همه به فرمان ولی امر هستیم و این فشارها بی تأثیر خواهد بود؛ اما انسان افسوس می خورد از اینکه عده ای با دشمن همکاری می کنند.



سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: این جلسه، جلسه قدردانی از یک مدیر خدوم برگزار شده است و سازمان قضایی نیروهای مسلح از جمله دستگاه‌هایی است که در این امنیت نقش بسزایی دارد و تنها دستگاه قضایی ای است که به خاطر جایگاهی که در این مجموعه دارد اهمیت دارد.