همایش «نقش جمعیت در اقتصاد مقاومتی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد توکلی، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، از برگزاری همایش نقش جمعیت در اقتصاد مقاومتی در این موسسه حوزوی خبر داد و گفت: در زمینه گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی کار چندانی نشده است و حوزه به عنوان یکی از متولیان مباحث علمی و فرهنگی می‌تواند نقش بیشتری را در این مسئله ایفا کند.

وی افزود: بیشترین بعد در مسئله جمعیت، نگاه فرهنگی است و توسعه فرهنگی رسالت حوزه است که به خصوص در تبلیغ ماه مبارک رمضان مبلغان و روحانیون می توانند نقش مهمی را ایفا کنند زیرا از دید ما جمعیت نقش مهمی در این موضوع ایفا می‌کند.

توکلی عنوان کرد: من در دوره‌های تربیت مبلغی که برگزار می شود در جلسات تلاش کرده‌ام از زاویه قرآنی به رفع مسئله فرهنگی در زمینه رشد جمعیت که تاکید بر رازقیت خداوند است بپردازم و از مبلغان نیز می خواهیم برای برطرف شدن زمینه فرهنگی رشد جمعیت این مقوله را بیشتر مورد توجه قرار دهند و به شبهات پاسخ دهند.

عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) تصریح کرد: کارهای خوبی در حوزه به خصوص در سال‌های اخیر صورت گرفته است ولی رسالت حوزه در وضعیت فعلی و رد بحث اقتصاد مقاومیت و مسئله جمعیت بسیار سنگین است و نباید مشکلات را تنها متوجه بخش هایی از جامعه بدانیم و از فرهنگسازی تا اجرا باید در این مسئله دخیل شوند.

وی با تاکید براینکه تعلیم و تربیت اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی نقش مهی در تحقق این مقولات دارد به برگزاری همایشی در این زمینه اشاره کرد و گفت: همایش نقش جمعیت در اقتصاد مقاومتی به بهانه اولین سالی که روز جمعیت در تقویم کشور ثبت شده از سوی این موسسه و با حضور کارشناسان حوزه و دانشگاه برگزار می شود.

توکلی عنوان کرد: در این همایش که ۳۰ اردیبهشت برگزار خواهد علی اکبر محزون، مدیرکل آمار اطلاعاتی جمعیت ثبت احوال همچنین سیدرضا حسینی و حجت‌الاسلام نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و اینجانب سخنرانی خواهیم داشت.

وی از از رونمایی از کتاب اقتصاد جمعیت از اقتصاد متعارف تا اقتصاد مقاومتی که توسط وی نوشته شده نیز خبر داد و گفت: در این اثر به مباحثی مانند آسیب‌شناسی اقتصاد مقاومتی و فرهنگ‌سازی رشد جمعیت پرداخته شده است.