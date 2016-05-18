حاج علی جلالی در گفت و گو با خبرنگار مهر، سفرهای راهیان نور را فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانست و گفت: در سال گذشته ۱۱ هزار نفر از خراسان جنوبی به اردوهای راهیان نور اعزام شدند.

وی ادامه داد: این افراد از قشر دانشجو، دانش آموز، عمومی و محلات به مناطق عملیاتی هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اعزام شدند.

جلالی اظهار کرد: چهار هزار و ۱۷۱نفر از دانش آموزان، دو هزار ۸۰۰ نفر عموم مردم و هزار و ۵۰۰ نفر از دانشجویان به مناطق عملیاتی اعزام شده اند.

وی با اشاره به اردوهای راهیان نور مناطق عملیاتی غرب، بیان کرد: در تابستان سال گذشته دو هزار و ۲۰۰ نفر از استان به مناطق عملیاتی غرب اعزام شدند.

مسئول اردویی راهیان نور خراسان جنوبی از افزایش ۱۰ درصدی اعزام راهیان نور در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ خبر داد و گفت: امید است در سال جاری افزایش ۲۰ درصدی اعزام را شاهد باشیم.

وی در خصوص پرداخت هزینه های اردوهای راهیان نور، اظهار کرد: هزینه های مصرفی برای این اردوها از طریق دستگاه های مختلف، داوطلبان و خیرین تامین می‌شود.