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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۰۷

اعلام برنامه افزایش صادرات نفت ایران؛

۹۰ هزار بشکه نفت میادین مشترک با عراق صادر می‌شود

۹۰ هزار بشکه نفت میادین مشترک با عراق صادر می‌شود

یک مقام مسئول با تشریح برنامه جدید افزایش تولید و صادرات نفت ایران، از صدور حدود ۹۰ هزار بشکه نفت میادین مشترک با عراق تا مهر ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا حاجی حسین نژاد درباره آخرین وضعیت افزایش تولید نفت در میادین منطقه غرب کارون، گفت: برنامه ای برای صادرات روزانه ۹۰ هزار بشکه نفت از این منطقه تدوین شده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران با اعلام اینکه بر اساس برنامه‌ریزی حدود ۶۰ هزار بشکه از این میزان نفت صادراتی باید از میدان آزادگان جنوبی و ۳۰ هزار بشکه از میدان یاران شمالی تامین شود، تصریح کرد: پیش بینی می‌شود تا مهرماه امسال تعهد صادراتی نفت از میادین غرب کارون محقق شود.

این مقام مسئول، تاکید کرد: در صورت تزریق روان و مستمر منابع مالی، شاید بتوان تولید از آزادگان جنوبی را از ۶۰ هزار بشکه به ۸۰ هزار بشکه افزایش داد و بیش از میزان تعهده شده، نفت صادر کرد.

حسین نژاد، مقصد نفت میدان های مشترک غرب کارون به منظور صادرات را واحد بهره برداری جفیر اعلام کرد و افزود: نفت ارسالی از جفیر به اهواز منتقل می شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت همچنین از انجام مراحل پایانی طرح جمع آوری گازهای همراه (آماک)، خبر داد و یادآور شد: این طرح هم اکنون در مرحله انجام تست های پایانی بوده و کمپرسورها نیز راه اندازی شده و باید این طرح را تمام شده حساب کرد.

به گزارش مهر، طرح آماک به صورت قرارداد بیع متقابل نوع یک و با هزینه‌‌ای افزون بر ۴٨٠ میلیون دلار اجرا شد، همان زمان مصوبه‌ای مبنی بر اجرای دو مرحله‌ای طرح آماک ارائه شد تا در دو فاز اقتصادی و زیست محیطی کار را اجرا کنیم که این مهم انجام شد.

فاز اقتصادی طرح آماک شامل تکمیل هفت ایستگاه تقویت فشار و نم‌زدایی گاز ترش، یک پالایشگاه شیرین سازی، حدود ١٨٠ کیلومتر خط لوله، حدود ١٠٠ کیلومتر خط انتقال نیرو، یک ایستگاه برق و سه بخش توسعه ایستگاه برق می‌شود که این فاز تکمیل شده و در سال ۱۳۸۸ در اختیار بهره‌بردار قرار گرفته است.

فاز دوم شامل ٩۶ کیلومتر خط لوله انتقال گاز اسیدی، تقویت فشار و نم‌زدایی گاز اسیدی است که کاربرد زیست محیطی دارد و گاز اسیدی را به پتروشیمی رازی به عنوان خوراک تحویل می‌دهد.

کد مطلب 3662260

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