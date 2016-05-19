به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا حاجی حسین نژاد درباره آخرین وضعیت افزایش تولید نفت در میادین منطقه غرب کارون، گفت: برنامه ای برای صادرات روزانه ۹۰ هزار بشکه نفت از این منطقه تدوین شده است.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران با اعلام اینکه بر اساس برنامهریزی حدود ۶۰ هزار بشکه از این میزان نفت صادراتی باید از میدان آزادگان جنوبی و ۳۰ هزار بشکه از میدان یاران شمالی تامین شود، تصریح کرد: پیش بینی میشود تا مهرماه امسال تعهد صادراتی نفت از میادین غرب کارون محقق شود.
این مقام مسئول، تاکید کرد: در صورت تزریق روان و مستمر منابع مالی، شاید بتوان تولید از آزادگان جنوبی را از ۶۰ هزار بشکه به ۸۰ هزار بشکه افزایش داد و بیش از میزان تعهده شده، نفت صادر کرد.
حسین نژاد، مقصد نفت میدان های مشترک غرب کارون به منظور صادرات را واحد بهره برداری جفیر اعلام کرد و افزود: نفت ارسالی از جفیر به اهواز منتقل می شود.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت همچنین از انجام مراحل پایانی طرح جمع آوری گازهای همراه (آماک)، خبر داد و یادآور شد: این طرح هم اکنون در مرحله انجام تست های پایانی بوده و کمپرسورها نیز راه اندازی شده و باید این طرح را تمام شده حساب کرد.
به گزارش مهر، طرح آماک به صورت قرارداد بیع متقابل نوع یک و با هزینهای افزون بر ۴٨٠ میلیون دلار اجرا شد، همان زمان مصوبهای مبنی بر اجرای دو مرحلهای طرح آماک ارائه شد تا در دو فاز اقتصادی و زیست محیطی کار را اجرا کنیم که این مهم انجام شد.
فاز اقتصادی طرح آماک شامل تکمیل هفت ایستگاه تقویت فشار و نمزدایی گاز ترش، یک پالایشگاه شیرین سازی، حدود ١٨٠ کیلومتر خط لوله، حدود ١٠٠ کیلومتر خط انتقال نیرو، یک ایستگاه برق و سه بخش توسعه ایستگاه برق میشود که این فاز تکمیل شده و در سال ۱۳۸۸ در اختیار بهرهبردار قرار گرفته است.
فاز دوم شامل ٩۶ کیلومتر خط لوله انتقال گاز اسیدی، تقویت فشار و نمزدایی گاز اسیدی است که کاربرد زیست محیطی دارد و گاز اسیدی را به پتروشیمی رازی به عنوان خوراک تحویل میدهد.
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