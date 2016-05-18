  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۰۹

اعتراض دانشجویان دانشگاه نوشیروانی به عدم رعایت بهداشت تغذیه

اعتراض دانشجویان دانشگاه نوشیروانی به عدم رعایت بهداشت تغذیه

جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروان بابلی ظهر امروز به دلیل عدم رعایت بهداشت در غذا اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته برخی از دانشجویان این دانشگاه، ظهر امروز در غذای یکی از دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروان بابلی کرم پیدا شده بود که دانشجویان پس از مشاهده این وضعیت نسبت به عدم رعایت بهداشت در غذای خود اعتراض کردند.

دانشجویان این دانشگاه به نشانه اعتراض غذاهای خود را تا درب اتاق رئیس دانشگاه بر روی زمین چیدند.

شورای صنفی این دانشگاه همچنین اعلام کرد که مسئولان دانشگاه در جمع دانشجویان معترض حاضر شدند اما دانشجویان با صحبتهای مسئولین قانع نشده و قرار است ساعت عصر امروز در سالن آمفی تئاتر این دانشگاه با مسئولین دانشگاه جلسه داشته باشند.

به گزارش مهر، این چندمین دانشگاهی است که طی یکی دو هفته گذشته شاهد اعتراضات دانشجویی نسبت به کیفیت غذا است.

کد مطلب 3662282

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها