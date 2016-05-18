به گزارش خبرنگار مهر، رضا معصومی راد، ظهر چهارشنبه در هفتاد و هفتمین گردهمایی معاونان فرهنگی واحدهای جهاد دانشگاهی سراسر کشور اظهار کرد: سیاستها کلی، اسناد بالادستی و سند چشمانداز ارزش و آرمانهای ما را مشخص میکنند، این اسناد، اسناد اصلی و فرهنگی هستند که آرمان گزاری میکنند.
وی فزود: جهاد دانشگاهی در تولید این اسناد میتواند نقش زیادی داشته باشد.
رئیس امور فرهنگی، گردشگری و ورزشی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تصریح کرد: تولید فرهنگ جامعه بر عهده نخبگان حوزههای مختلف است و تولیدکنندگان، حارثان و حاملان فرهنگ نخبگان جامعه در حوزههای مختلف هستند.
معصومی راد گفت: توده جامعه نخبگان را مرجع خود قرار میدهند، نخبگان نقش بارزی را در ایجاد و حراست از فرهنگ بازی میکنند.
به گفته وی، فرهنگ مجموعهای نظاممند از آرمانها، ارزشها و باورها، مناسک، نمادهای عینی و رفتارها است و برای زیستن یک جمعیت حول یکدیگر باید یک آرمان مشترک وجود داشته باشد.
معصومی راد خاطر نشان کرد: فرهنگ عنصری دیرپا است و در اعصار و قرون شکل میگیرد، تغییراتی کند داشته و لایههای زیرین آن در برابر تغییر مقاومتر هستند.
رئیس امور فرهنگی، گردشگری و ورزشی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور گفت: یک بعد مهم مخاطبان در معاونت فرهنگی نخبگان دانشگاهی هستند، در جامعه ما منظومه فرهنگی ما دچار تقابل با دیگر فرهنگها شده و اینجا نقش جهاد دانشگاهی خود را نشان میدهد.
معصومی راد گفت: یکی از مشکلات ما فقدان اجماع و وفاق فرهنگی است که یک آسیب محسوب شده و تهدید ایجاد میکند، کار ما ایجاد وفاق است.
وی تأکید کرد: جهاد دانشگاهی در استانها میتواند باوجود ابزارهای خوبی مانند رسانه و مدیا در برشهای استانی فکر کرده و با دانشجویان ارتباط برقرار کند.
معصومی راد جهاد دانشگاهی را محلی برای ایجاد فضایی سیال برای هرکسی که ایدهای دارد خواند و گفت: هر جا بخواهیم سیاستگذاری کنیم باید کار فرهنگی انجام شود.
وی افزود: در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، هنجارها و باورهایی را در جامعه ایجاد میکنیم تا به گفتمان انقلاب اسلامی بپردازیم، اگر در اقتصاد شکست بخوریم در گفتمان انقلاب نیز شکست میخوریم.
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