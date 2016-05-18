  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۵۴

رئیس امور فرهنگی سازمان برنامه‌ریزی کشور:

اسناد بالادستی کشور آرمان‌های فرهنگی را تبیین می‌کنند

اسناد بالادستی کشور آرمان‌های فرهنگی را تبیین می‌کنند

گرگان- رئیس امور فرهنگی، گردشگری و ورزشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: اسناد بالادستی کشور آرمان گذاری جامعه را انجام می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا معصومی راد، ظهر چهارشنبه در هفتاد و هفتمین گردهمایی معاونان فرهنگی واحدهای جهاد دانشگاهی سراسر کشور اظهار کرد: سیاست‌ها کلی، اسناد بالادستی و سند چشم‌انداز ارزش و آرمان‌های ما را مشخص می‌کنند، این اسناد، اسناد اصلی و فرهنگی هستند که آرمان گزاری می‌کنند.

وی فزود: جهاد دانشگاهی در تولید این اسناد می‌تواند نقش زیادی داشته باشد.

رئیس امور فرهنگی، گردشگری و ورزشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصریح کرد: تولید فرهنگ جامعه بر عهده نخبگان حوزه‌های مختلف است و تولیدکنندگان، حارثان و حاملان فرهنگ نخبگان جامعه در حوزه‌های مختلف هستند.

معصومی راد گفت: توده جامعه نخبگان را مرجع خود قرار می‌دهند، نخبگان نقش بارزی را در ایجاد و حراست از فرهنگ بازی می‌کنند.

به گفته وی، فرهنگ مجموعه‌ای نظام‌مند از آرمان‌ها، ارزش‌ها و باورها، مناسک، نمادهای عینی و رفتارها است و برای زیستن یک جمعیت حول یکدیگر باید یک آرمان مشترک وجود داشته باشد.

معصومی راد خاطر نشان کرد: فرهنگ عنصری دیرپا است و در اعصار و قرون شکل می‌گیرد، تغییراتی کند داشته و لایه‌های زیرین آن در برابر تغییر مقاوم‌تر هستند.

رئیس امور فرهنگی، گردشگری و ورزشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور  گفت: یک بعد مهم مخاطبان در معاونت فرهنگی نخبگان دانشگاهی هستند، در جامعه ما منظومه فرهنگی ما دچار تقابل با دیگر فرهنگ‌ها شده و اینجا نقش جهاد دانشگاهی خود را نشان می‌دهد.

معصومی راد گفت: یکی از مشکلات ما فقدان اجماع و وفاق فرهنگی است که یک آسیب محسوب شده و تهدید ایجاد می‌کند، کار ما ایجاد وفاق است.

وی تأکید کرد: جهاد دانشگاهی در استان‌ها می‌تواند باوجود ابزارهای خوبی مانند رسانه و مدیا در برش‌های استانی فکر کرده و با دانشجویان ارتباط برقرار کند.

معصومی راد جهاد دانشگاهی را محلی برای ایجاد فضایی سیال برای هرکسی که ایده‌ای دارد خواند و گفت: هر جا بخواهیم سیاست‌گذاری کنیم باید کار فرهنگی انجام شود.

وی افزود: در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، هنجارها و باورهایی را در جامعه ایجاد می‌کنیم تا به گفتمان انقلاب اسلامی بپردازیم، اگر در اقتصاد شکست بخوریم در گفتمان انقلاب نیز شکست می‌خوریم.

کد مطلب 3662284

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها