عصاره خلق و منطق پیامبران در کلام رهبری وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی ظهر چهارشنبه در مراسم عمامه گذاری طلاب حوزه علمیه استان قزوین که در شبستان امیرالمؤمنین (ع) برگزار شد، با تبریک ولادت با سعادت حضرت علیاکبر (ع)، خطاب به طلاب تازه معمم شده اظهار کرد: وقتی این لباس را میپوشید، معنایش این است که باید همواره بکوشید خلق و منطقتان به خلق و منطق پیامبر (ص)، ائمه اطهار (ع) و اولیاء خدا شباهت پیدا کند.
وی تصریح کرد: در عصری که در آن زندگی میکنیم، عصاره منطق پیامبر (ص)، ائمه اطهار (ع) و اولیاء خدا در سیره، سنت، کلام و بیان رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی وجود دارد و همواره باید تلاش کنیم خودمان را با منویات ایشان همراه کنیم تا صاحب برکت شویم.
امامجمعه قزوین خاطرنشان کرد: در زمان امام خمینی (ره) بزرگان و علمای زیادی همین که شباهت به امام پیدا میکردند، آثار برکات وجودیشان چندین برابر میشد.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با اشاره به جایگاه والای آیتالله فاضل لنکرانی (رضوان الله) و با اشاره به خاطراتی از دوران تبعید ایشان در یزد، افزود: وقتی روحانیون و حوزویان این عالم بزرگ را میدیدند یادشان میآمد که این عالم همان کسی است که در اوج مظلومیت امام خمینی (ره)، به همراه جمعی دیگر از روحانیون با صدور اعلامیهای از امام حمایت و جایگاه ایشان را مطرح کردهاند.
وی در این خصوص ادامه داد: آن زمان امام خمینی (ره) این گونه نبوده که ما امروز میشناسیم؛ با همین اقدامات کم کم امام مطرح و شناخته شد و یکی از آن امضاها، امضای آیتالله فاضل لنکرانی (رضوان الله) بود.
آیتالله عابدینی با بیان اینکه باید تلاش کنیم خلق و منطقمان به خلق و منطق ائمه اطهار (ع) نزدیک شود و حوزه علمیه نیز در این راستا مسئول است، اذعان کرد: هر چقدر به خلق و منطق ائمه نزدیک می شویم این لباس بر ما بیشتر برازنده خواهد شد و در عصر غیبت هم رهبر و پیشوای دینی ما تمام خدماتش برخاسته از آیات قرآن، نهجالبلاغه، احادیث و روایات است و دغدغهشان سربلندی اسلام و دین است و باید به آن توجه کنیم.
امامجمعه قزوین در بخش دیگری از صحبتهای خود به تشریح تفاوت علوم الهی و دینی با سایر علوم پرداخت و اظهار کرد: علم را در خیلی از مجامع دیگر که علمی هستند، یک جور معنا میکنیم اما همان علم را در فضای حوزوی، بسیار متفاوت، عمیق، نورانی و قلبی میبینیم.
وی تشریح کرد: امام صادق (ع) به یکی از شاگردانش فرمودند که «علم نوری است که خدا در قلب هر یک از بندگانش که بخواهد میافکند»؛ اگر طلبه این معنا را دریابد و علم را موهبت الهی و نور نشأتگرفته از ذات مقدس الهی بداند، جایگاه والایی پیدا خواهد کرد.
رئیس شورای حوزه علمیه استان قزوین خاطرنشان کرد: خداوند میفرماید اگر خدا این نور را در دل کسی روشن نکند، هیچ علمی نمیتواند آن را روشن کند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین اظهار کرد: اینکه باید خلق و منطقمان را با خلق و منطق رهبری همراه کنیم به این خاطر است که خلق و منطق ایشان با انبیاء (ع)، ائمه اطهار (ع)، قرآن و اولیاءالله همراه است.
وی با اشاره به تأکیدات رهبری بر انقلابی بودن و انقلابی ماندن حوزههای علمیه، تأکید کرد: فرمایشات رهبری در این خصوص به این معناست که دنیاطلبی، زرق و برق دنیا و پست و مقام روح انقلابی بودن را از ما نگیرد و همین طلبه خاکی و انقلابی باقی بمانیم.
آیتالله عابدینی اذعان کرد: اساسیترین کلام در باب انقلابی بودن و انقلابی ماندن همان روح صادقانه است که باید داشته باشیم. نباید هیچگاه دو رنگ باشیم و باید با کمال صداقت با مردم و خودمان برخورد کنیم و اگر بنا را بر این بگذاریم که صادق باشیم همه رفتارهای دیگرمان با این امر مهم کنترل میشود اما اگر صداقت از ما گرفته شود، با هر روش، حیله و نیرنگی کارها را به پیش میبریم.
امامجمعه قزوین اظهار کرد: امام رضا (ع) فرمودهاند اگر بنده را خدا برای کاری اختیار و انتخاب کند، شرح صدر آن کار را به او میدهد، قلبش را از چشمههای حکمت مالا مال کرده و به چنین انسانی علوم الهامی عنایت میکند؛ چنین بندهای در پاسخ به هیچ سؤالی درمانده نمیشود و هیچگاه سر دوراهی فتنهها سرگردان نمیماند.
وی با بیان اینکه ما اگر اهداف قرآنی را بدانیم، نمیتوانیم انقلابی نباشیم، اضافه کرد: ایران قیام کرد امام آمد و جهان باید قیام کند تا امام زمان (عج) ظهور کنند و باید با تبلیغ درست دین، زمینهساز ظهور شویم و در مقابل اراده شیطان، کفر، شرک و استکبار، مجریان اراده الهی باشیم.
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