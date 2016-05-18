شاخص بورس ۱۲۰ واحد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد ۹۵۴ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۲۴۲ میلیارد تومان در ۷۱ هزار نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت و شاخص بورس برای سومین روز پیاپی با رشد همراه شد و با ثبت افزایش ۱۲۰ واحدی در ارتفاع ۷۶ هزار و ۴۱۳ واحد قرار گرفت.

بیشترین تاثیر مثبت بر افزایش دماسنج بازار سهام نیز به نام نمادهای معاملاتی فولاد، شپنا و فملی شد و در مقابل نمادهای معاملاتی تاپیکو، فارس و وبملت با افت خود مانع رشد بیشتر شاخص شدند.

در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۳۳۹ میلیون ورقه به ارزش ۱۵۴ میلیارد تومان در ۲۶ هزار نوبت، آیفکس ۱۳.۷ واحد رشد کرد و در ارتفاع ۸۱۸ واحد قرار گرفت.