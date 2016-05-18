رشد در شهرهای جدید متوازن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله کفیل ظهر چهارشنبه در همایش یک روزه هم‌اندیشی، هم افزایی و چالش‌های شهرهای جدید کشور با تاکید بر اینکه شهرهای جدید با تنوع فرهنگ‌ها به عنوان ایران کوچک نام می‌گیرند اظهار داشت: رشد و توسعه در این شهرها متوازن نیست و زیر ساخت‌های لازم عقب‌تر از جمعیت است و باید در این زمینه چاره‌ای اندیشیده شود.

وی از شهر جدید بهارستان به عنوان شهری که هم افزایی در آن در حال شکل گرفتن است نام برد و گفت: به نوعی می توان بیان کرد در بهارستان هم افزایی در حال شکل گرفتن است و خوشبختانه در انجام کارها در این شهر مشکل دو مدیریتی دیده نمی شود.

دبیرخانه دائمی شهرهای جدید در بهارستان راه‌اندازی می‌شود

مهدی فاتحی، شهردار بهارستان نیز در این جلسه از شهرهای جدید به عنوان مولود جمهوری اسلامی نام برد و اظهار داشت: این شهرها باید به گونه ای توسعه و پیشرفت داشته باشند که مایه فخر جمهوری اسلامی باشد و برای تحقق این مهم نیاز به همت بیشتر است.

وی ادامه داد: در مطالعه وضعیت شهرهای جدید در کنار شهرهای توسعه یافته دنیا این واقعیت کاملا مشهود است که نه تنها دیگر افزایش جمعیتی در شهرهای بزرگ دیده نشده بلکه سر ریز آنها را می توان در شهرهای جدید دید اما متاسفانه ایجاد شهرهای جدید در کنار کلان شهر اصفهان و تهران نه تنها از آمار جمعیت این شهر ها نکاسته بلکه حتی جمعیت آنها نیز افزایش داشته است لذا از همین رو باید بیشتر تلاش کرد و شرکت مادر تخصصی نیز باید در رفع مشکلات شهرهای جدید بیشتر بکوشد.

شهردار بهارستان از ایجاد دبیرخانه دائمی شهر های جدید در شهر جدید بهارستان خبر داد و افزود: امیدواریم با ایجاد این دبیرخانه و تشکیل جلسات متعدد بتوانیم در رفع مشکلات شهرهای جدید قدم های بلندتری برداشت البته وزارت کشور و راه و شهرسازی نیز باید حمایت کنند تا مشکلات شهر های جدید هر روز کمتر شود.

وی در ادامه به معرفی شهر جدید بهارستان پرداخت و گفت: این شهر در حال حاضر دارای صد هزار نفر جمعیت جمعیت است و قابلیت پذیرش جمعیت ۵۰۰ هزار نفری را نیز دارد. بهارستان دارای پاکترین هوا است و در اینجا ۲۳۰ هکتار منطقه تفریحی داریم و با ۳۵۰ هکتار اراضی پارک در جنوب این شهر این آمادگی وجود دارد که این منطقه تفریحی بتواند جایگزین منطقه گردشگری صفه شود.

فاتحی اضافه کرد: شهرهای جدید شکل گرفته اما هویت بخشی آنها شکل نگرفته است اماباید این را اعلام کنم که شهر بهارستان اولین شهری است که در این زمینه وارد عمل شده و کارهای مطالعاتی ویژه ای در حال انجام است.

گفتنی است در پایان این همایش یک روزه شورای راهبردی شهرهای جدید کشور در بهارستان تشکیل تا با فعالیت این شورا در رفع مشکلات شهرهای جدید بهتر عمل شود.