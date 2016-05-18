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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۰۰

«پالیز» در تالار رودکی به صحنه می‌رود

«پالیز» در تالار رودکی به صحنه می‌رود

کنسرت گروه «پالیز» به سرپرستی کیخسرو مختاری طی دو شب در تالار رودکی میزبان علاقه مندان موسیقی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی «پالیز» به سرپرستی کیخسرو مختاری ساعت ۲۱ روزهای جمعه ۳۱ اردیبهشت و شنبه اول خرداد در تالار رودکی تهران تازه ترین کنسرت خود را برگزار می کند.

کنسرت گروه «پالیز» به سرپرستی کیخسرو مختاری و خوانندگی علیرضا وکیلی منش اجرا می شود. این کنسرت در دو بخش تقدیم علاقه مندان می شود. در بخش اول قطعه سه گاه که آهنگسازی و تنظیم آن را سعید هنرمند و بخش دوم قطعه اصفهان که آهنگسازی و تنظیم آن را احسان ذبیحی به عهده دارد، اجرا می شود.

در این کنسرت کیخسرو مختاری به عنوان نوازنده کمانچه و همخوان، علیرضا کدخدا زاده نوازنده سنتور و همخوان، ستار خطابی نوازنده تمبک و همخوان، سولماز بدری نوازنده رباب و همخوان، پرستو کردی بم نوازنده تار و همخوان هنرنمایی می کنند.  

کد مطلب 3662302
علیرضا سعیدی

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