به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی «پالیز» به سرپرستی کیخسرو مختاری ساعت ۲۱ روزهای جمعه ۳۱ اردیبهشت و شنبه اول خرداد در تالار رودکی تهران تازه ترین کنسرت خود را برگزار می کند.

کنسرت گروه «پالیز» به سرپرستی کیخسرو مختاری و خوانندگی علیرضا وکیلی منش اجرا می شود. این کنسرت در دو بخش تقدیم علاقه مندان می شود. در بخش اول قطعه سه گاه که آهنگسازی و تنظیم آن را سعید هنرمند و بخش دوم قطعه اصفهان که آهنگسازی و تنظیم آن را احسان ذبیحی به عهده دارد، اجرا می شود.

در این کنسرت کیخسرو مختاری به عنوان نوازنده کمانچه و همخوان، علیرضا کدخدا زاده نوازنده سنتور و همخوان، ستار خطابی نوازنده تمبک و همخوان، سولماز بدری نوازنده رباب و همخوان، پرستو کردی بم نوازنده تار و همخوان هنرنمایی می کنند.