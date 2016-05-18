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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۵۷

ایران اقدامات تروریستی داعش در شهرک صدر بغداد را محکوم کرد

ایران اقدامات تروریستی داعش در شهرک صدر بغداد را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه عملیات گروه تروریستی داعش در شهرک صدر بغداد که به شهادت و جراحت بیش از 200 شهروند بی‌گناه عراقی منجر شد را قویاً محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری‌انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه عملیات گروه تروریستی داعش در شهرک صدر بغداد که به شهادت و جراحت بیش از 200 شهروند بی‌گناه عراقی منجر شد را قویاً محکوم کرد.

وی با تسلیت به خانواده‌های آسیب‌دیدگان و دولت و ملت عراق، تشدید اقدامات جنایتکارانه تروریست‌ها علیه شهروندان عراقی را منفعلانه و ناشی از تداوم شکست‌های آنان در میادین نبرد دانست و افزود: تروریست‌ها برای جبران ناکامی‌های خود و با سوء‌ استفاده از شرایط سیاسی عراق از هیچ فرصتی برای انتقام از ملت، دولت، ارتش و نیروهای مردمی عراق دریغ نمی‌کنند. 

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین تقویت کمک‌های مؤثر به دولت و ملت عراق در مبارزه علیه تروریسم و جریان‌های تکفیری را مسئولیتی منطقه‌ای و بین‌المللی دانست و عنوان کرد: تروریسم تکفیری تهدیدی جهانی و فرامرزی است و عراق نیز همانند سوریه در خط مقدم مبارزه با تروریست‌ها قرار دارد؛ از این رو حمایت از عراق و سوریه در مبارزه علیه تروریسم، حمایت از امنیت جهانی است.

جابری‌انصاری با تقدیر از عملکرد ارتش و نیروهای مردمی عراق در جبهه‌های نبرد علیه تروریست‌ها، مردم و مسئولان و جریان‌های سیاسی عراق را به حفظ وحدت، افزایش هشیاری و نیز سرعت بخشیدن به روند توافق برای حل مسائل و مشکلات سیاسی جاری عراق فراخواند و خاطرنشان کرد: در شرایط حساس امنیتی عراق، تثبیت روند سیاسی و تقویت نهادهای قانونی، عاملی مهم در مسیر ناامیدی و ناکامی تروریست‌ها و حامیان آنان است.

کد مطلب 3662315

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