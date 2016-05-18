۴۰۰۰ خانوار روستایی نهاوند زیر پوشش بیمه اجتماعی هستند

احمد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان که سال ۱۳۹۳ بیمه عشایر نیز به آن اضافه شد از سال ۱۳۸۴ در نهاوند شروع به کارکرد.

وی اظهار کرد: امتیاز این بیمه نسبت به سایر بیمه در این است که دولت در راستای حفظ تمرکز در جمعیت روستایی دوسوم حق بیمه را به‌صورت یارانه‌ای تقبل می‌کند و پرداخت یک‌سوم آن را کشاورز به‌صورت سالانه متعهد می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح دارای ۸ سطح درآمدی است که متقاضیان با توجه به درآمد خود یکی از رده‌ها را انتخاب و به‌صورت سالانه حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند.

باقری ادامه داد: در نهاوند ۴ هزار خانوار بیمه‌شده تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند که ۱۰۰ خانوار از مربیان مهد و مددجویان بهزیستی، ۱۳۵ خانوار از افراد تحت پوشش کمیته امداد و غیره را دربرمی گیرد.

وی گفت: در سال ۱۳۹۳ و سال گذشته در بحث بیمه روستاییان و عشایر روند رو به رشد این بیمه در نهاوند منجر به کسب رتبه نخست استانی در بحث بیمه‌شدگان نصیب شهرستان نهاوند شد.

باقری گفت: تاکنون ۳۰ درصد جامعه هدف که هیچ‌گونه بیمه‌ای نداشته‌اند بیمه‌شده‌اند و همچنان جای کار و فعالیت بیشتر در نهاوند وجود دارد.

وی عنوان کرد: مهم‌ترین مشکل این امر نبود اطلاع‌رسانی دقیق و صحیح به کشاورزان، روستاییان و عشایر است.