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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۰۶

نخستین همایش ملی بومی‌سازی برنامه درسی برگزار می‌شود

نخستین همایش ملی بومی‌سازی برنامه درسی برگزار می‌شود

نخستین همایش ملی «بومی‌سازی برنامه درسی، چیستی و چگونگی» سوم خردادماه با حضور سازمان مطالعه و تدوین (سمت)، در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن ملکی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علامه با اعلام این خبر اظهار داشت: این همایش با هدف تبیین ابعاد و مؤلفه‌های اصلی بومی‌سازی برنامه‌ی درسی، ایجاد امکان برای صاحب‌نظران به منظور ارائه دیدگاههای خود در خصوص بومی‌سازی برنامه درسی و نیز زمینه‌سازی و کمک برای تحول برنامه‌های درسی با رویکرد اسلامی و بومی برگزار می‌شود.

ملکی با اشاره به محورهای این همایش افزود: مبانی، چیستی، چگونگی بومی‌سازی برنامه درسی، بومی‌سازی برنامه درسی در قلمرو علوم مختلف و تجارب جهانی آن، آسیب‌شناسی بومی‌سازی برنامه درسی و تولید علم دینی در حوزه برنامه درسی از محورهای این همایش هستند.

وی در خصوص حضور و سخنرانی شخصیتهای مسئول این حوزه در این همایش اضافه کرد: دکتر احمد احمدی رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دکتر سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر نوه ابراهیم مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و حجت‌الاسلام دکترمحی‌الدین بهرام محمدیان رئیس سازمان پژوهش و برنامه آموزشی وزارت آموزش و پرورش در این همایش سخنرانی می کنند.

سازمان «سمت» در حاشیه این همایش کتابهای خود را که در این حوزه تولید شده‌اند، در قالب نمایشگاهی به مخاطبان و علاقه‌مندان عرضه خواهد کرد.

این همایش از ساعت ۸ تا ۱۸ روز دوشنبه ۳ خردادماه در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی واقع در پردیس مرکزی این دانشگاه در دهکده المپیک برگزار می‌شود.

کد مطلب 3662329
زهره بال

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