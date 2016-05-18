شیوع تب برفکی نیمی از دامداری های آذربایجان غربی را تعطیل کرد

محمود معروفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شیوع تب برفکی با سویه جدید طی ماه های اخیر موجب شده تا دامداران استان متحمل خسارتهای مالی زیادی شوند افزود: در حال حاضر نیمی از دامداریهای استان تعطیل شده اند.

وی ادامه داد: این در حالی است که قیمت بالای نهاده دامی و قیمت پایین شیر موجب شده تا ۵۰ درصد واحدهای دامداری آذربایجان غربی تعطیل شود که با ادامه شیوع این بیماری پیش بینی می شود خسارات این بخش بیش از این میزان برآورد شود.

مدیرعامل اتحادیه دامداران آذربایجان غربی با اشاره به اینکه برخی از دامداری های استان به علت ابتلا دام خود به بیماری تب برفکی دام های خود را از دست داده اند گفت: برخی دیگر از دامداری های استان نیز به علت احتمال ابتلا دام خود به بیماری دست به کشتار دام ها می زنند.

معروفی شیوع بیماری تب برفکی به همراه مشکلات پیش روی دامداری استان را نیازمند همدلی و توجه ویژه مسئولان دانست و گفت: آذربایجان غربی یکی از استانهای مطرح در بخش دامداری کشور بود که امیدواریم با رسیدگی به مشکلات این بخش شاهد توسعه بیشتر باشیم.

شیوع بیماری تب برفکی در ماه های اخیر مسایل و مشکلات زیادی را برای این بخش بوجود آورده است.

در این راستا دامپزشکی استان با اقداماتی از جمله تعطیلی میادین دام و ضد عفونی واحدهای درگیر و آلوده، برگزاری نشستها و جلسات متعدد با صنف دامداران به منظور ارائه اطلاعاتی در زمینه رعایت برخی ضوابط بهداشتی از جمله ضد عفونی واحدهای پرورش دام سعی در کنترل این بیماری داشته است.

مراجعه نکردن به میادین دام، جا به جایی نکردن دامها، انتقال ندادن دام از میدان به واحدهای پرورشی و اطلاع رسانی به اصناف و اتحادیه ها و شبکه های دامپزشکی در صورت مشاهده از جمله اقداماتی بوده که دامپزشکی استان در زمینه در مقابله با بیماری انجام داده است.

به دنبال پی گیریهای انجام شده و شدت اپیدمی بیماری، از هفته قبل سازمان دامپزشکی اقدام به تهیه واکسن موثر از منابع داخل و خارج کشور کرده است.