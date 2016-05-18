جزئیات آخرین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم با سیف

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با رئیس کل بانک مرکزی گفت: دراین جلسه آقای سیف گزارشی از عملکرد بانک مرکزی و برنامه ریزی های پیش روی این سازمان ارائه داد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سیف در این جلسه از برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای کاهش سود بین بانکی از ۲۹ درصد به ۱۷ درصد و کاهش نرخ تورم به ۱۱.۲ درصد خبر داد.

وی ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی همچنین از افزایش نظارت ها بر موسسات مالی و اعتباری و ساماندهی این موسسات خبر داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: آقای سیف همچنین اعلام کرد که با کلیات طرح عملیات بانکی بدون ربا موافق است، اما باید در این طرح اصلاحاتی ایجاد شود البته این طرح در مجلس نهم نهایی نخواهد شد و کار بررسی آن به مجلس دهم واگذار می‌شود.

ثروتی با اشاره به گزارش رئیس کل بانک مرکزی از بسته خروج از رکود گفت: دولت قصد دارد در این بسته اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و زود بازده را مد نظر قرار دهد.

وی ادامه داد: در این جلسه آقای سیف تاکید کرد که سوئیفت باز است ولی کارگزاری ها باید فعال شوند و بانک های داخلی نیز باید اقداماتی را برای برقراری ارتباط با بانک های جهانی انجام دهند.