دشمن به دنبال دو قطبی کردن جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست برنامه ریزی اعزام مبلغ به مناطق عشایری استان با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد مشکل و دو قطبی کردن جامعه است، گفت: باید مراقب باشیم که از دامن زدن به مسائلی که ما را مشغول کرده و از مسائل اساسی کشور غافل می‌کند، بپرهیزیم.

وی با تاکید بر اینکه فکر و ذهنمان باید ایجاد اشتغال و تقویت بنیه فرهنگی در استان چهارمحال و بختیاری باشد، گفت: باید در مسیر توسعه استان گام برداریم و تلاش کنیم که نظام اسلامی ما دچار مشکل نشود.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: باید از فرصت های برای توسعه استان بهره گرفت و تلاش کرد که مشکلات استان یک به یک حل شوند.

وی با اشاره به اینکه دشمن از حوزه های مختلف در تلاش است که به کشور و نظام ضربه وارد کند، اظهار داشت: تقویت جبهه فرهنگی یکی از مهمترین اقدامات در برابر تهاجم های فرهنگی دشمن است.

زمینه حضور مبلغین دینی در مناطق عشایری فراهم شود

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت: باید با همکاری دستگاه های استانی زمینه حضور روحانی در میان عشایر فراهم شود.

حجت‌الاسلام سید جعفر مرتضوی حضور عشایر را در استان یک فرصت مغتنم بر شمرد و گفت: طرح اعزام مبلغ به مناطق عشایری پیش از ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: یکی از اقشاری که به اقتصاد مقاومتی کشور کمک می‌کنند، عشایر هستند که باید با همکاری دستگاه های استانی زمینه حضور روحانی در میان آنان فراهم شود.

مرتضوی اشاعه فرهنگ نماز، بیان احکام و اعتقادات را مهمترین برنامه مبلغین در مناطق عشایری برشمرد.