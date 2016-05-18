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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۱۶

بنی تمیم در گفتگو با مهر:

همه چیز مهیای قهرمانی کشتی فرنگی ایران در جهان است

همه چیز مهیای قهرمانی کشتی فرنگی ایران در جهان است

شیراز – دبیر فدراسیون کشتی گفت: تیم ملی در آمادگی کامل قرار دارد و همه چیز مهیای قهرمانی کشتی فرنگی ایران در جهان است.

حمید بنی تمیم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت مسابقات قهرمانی جهان در شیراز تاکید کرد: تمامی زیر ساخت ها به بهترین شکل ممکن فراهم شده و تیم ها در شیراز حاضر هستند.

وی ادامه داد: تا ساعتی دیگر مراسم وزن کشتی تیم های مختلف در هتل هما برگزار می شود.

دبیر فدراسیون کشتی با اشاره به اینکه تیم ایران در آمادگی کامل قرار دارد افزود: تیم ملی کشور تمرینات خوبی را در اردوی شیراز پشت سر گذاشته و کشتی گیران روحیه بسیار بالایی برای قهرمانی در جهان دارند.

بنی تمیم تصریح کرد: کسب قهرمانی جهان حرکت اول برای کسب مدال های رنگین المپیک است که با دعای مردم و همت کشتی گیران انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جهانی کشتی فرنگی از صبح فردا به مدت دو روز در شیراز آغاز می شود.

کد مطلب 3662350

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