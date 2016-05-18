بیش از ۲۹ هزار جلسه آموزش خانواده در مدارس کرمان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، محمد محسن بیگی در جمع کارشناسان انجمن اولیاء و مربیان ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان، گفت: خانواده موثرترین نهاد تربیتی در پرورش و نخستین آغاز برای پیمودن پله های تعالی است.

وی با بیان اینکه انجمن اولیا و مربیان نهادی تربیتی و متکی بر اندیشه بلند پدران، مادران و معلمان است، افزود: این انجمن باید برای تحکیم پیوند خانه و مدرسه و تحقق اهداف آموزش و پرورش تلاش کند.

محسن بیگی به فعالیت ۳۰۵ مدرس رسمی خانواده در آموزش و پرورش استان اشاره کرد و از تشکیل کارگاه آموزشی ویژه مدرسان آموزش خانواده نواحی یک و دو با مشارکت دادگستری و اداره کل فنی و حرفه ای نیز خبر داد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان توانمند سازی اولیاء نسبت به مسایل دینی، تربیتی، مشاوره ای و روانی با رویکرد یکسان سازی و همسویی اهداف مقدس تربیتی بین خانه و مدرسه است را از مهمترین اهداف برگزاری جلسات آموزش خانواده برشمرد و افزود: در سال تحصیلی جاری ۲۹ هزار و ۱۷۲ جلسه آموزش خانواده در قالب پنج هزار و ۱۲ دوره در مدارس استان کرمان برگزار شده است.

محمد محسن بیگی افزود: شش جلسه آموزشی ویژه بیش از دو هزار نفر از اولیاء دانش آموزان شهر کرمان نیز با مشارکت شهرداری و دادگستری نیز برگزار شده است.

وی با اشاره به جذب و اشتراک ۳۶ هزار دوره از ماهنامه پیوند در مدارس استان گفت: این آمار نسبت به سال گذشته ۸۳ درصد رشد داشته است.

محسن بیگی از ارتقاء سطح کم کیفی مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده و افزایش این مراکز، از ۱۱ مرکز به ۱۵ مرکز در استان نیز خبر داد.