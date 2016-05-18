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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۲۲

رئیس اداره ثبت احوال پلدختر:

۱۳۶ مورد واقعه طلاق در شهرستان پلدختر به ثبت رسید

۱۳۶ مورد واقعه طلاق در شهرستان پلدختر به ثبت رسید

پلدختر - رئیس اداره ثبت احوال پلدختر از ثبت ۱۳۶ مورد واقعه طلاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا منصوری ظهر چهارشنبه در جلسه ثبت وقایع حیاتی شهرستان پلدختر اظهار داشت: طی سال گذشته ۱۳۶ مورد واقعه طلاق در شهرستان پلدختر به ثبت رسیده است.

وی افزود: آمار ولادت در شهرستان پلدختر در سال گذشته هزار و ۶۸۶ واقعه بوده است.

رئیس اداره ثبت احوال پلدختر گفت: از این تعداد واقعه ولادت ۷۹۹ مورد شهری و مابقی روستایی است که نسبت به سال قبل از آن ۱.۳ درصد کاهش یافته است.

منصوری مهلت قانونی ثبت مرگ و میر را ۱۰ روز از زمان فوت اعلام کرد و گفت: آمار فوت در سال گذشته در شهرستان پلدختر ۳۷۰ نفر بوده که از این تعداد ۱۷۳ مورد در شهر و ۱۹۷ در روستا به ثبت رسیده که نسبت به سال قبل ۱۱.۸ درصد  افزایش یافته است.

وی افزود: آمار ازدواج در سال گذشته شهرستان پلدختر ۸۵۷ مورد بوده که از این تعداد ۴۲۳ مورد در شهر و ۴۳۴  مورد در روستا بوده و نسبت به سال قبل آن ۸.۷ کاهش نشان می دهد.

رئیس اداره ثبت احوال پلدختر با ابراز نگرانی از افزایش پدیده طلاق و کاهش ازدواج جوانان گفت: آمار طلاق در سال گذشته در شهرستان پلدختر ۱۳۶ واقعه به ثبت رسیده که از این تعداد ۷۵ واقعه در شهر و۶۱ مورد در روستا بوده است.

وی گفت: در سال گذشته به ازای هر ۶.۳ مورد ازدواج در این شهرستان یک واقعه طلاق به ثبت رسیده است.

منصوری به انتخاب اول نام پسران و دختران در سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: نام محمد برای پسران و فاطمه برای دختران انتخاب اول والدین برای نوزادان خود در سال گذشته بوده است.

کد مطلب 3662361

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