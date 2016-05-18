۱۳۶ مورد واقعه طلاق در شهرستان پلدختر به ثبت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا منصوری ظهر چهارشنبه در جلسه ثبت وقایع حیاتی شهرستان پلدختر اظهار داشت: طی سال گذشته ۱۳۶ مورد واقعه طلاق در شهرستان پلدختر به ثبت رسیده است.

وی افزود: آمار ولادت در شهرستان پلدختر در سال گذشته هزار و ۶۸۶ واقعه بوده است.

رئیس اداره ثبت احوال پلدختر گفت: از این تعداد واقعه ولادت ۷۹۹ مورد شهری و مابقی روستایی است که نسبت به سال قبل از آن ۱.۳ درصد کاهش یافته است.

منصوری مهلت قانونی ثبت مرگ و میر را ۱۰ روز از زمان فوت اعلام کرد و گفت: آمار فوت در سال گذشته در شهرستان پلدختر ۳۷۰ نفر بوده که از این تعداد ۱۷۳ مورد در شهر و ۱۹۷ در روستا به ثبت رسیده که نسبت به سال قبل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: آمار ازدواج در سال گذشته شهرستان پلدختر ۸۵۷ مورد بوده که از این تعداد ۴۲۳ مورد در شهر و ۴۳۴ مورد در روستا بوده و نسبت به سال قبل آن ۸.۷ کاهش نشان می دهد.

رئیس اداره ثبت احوال پلدختر با ابراز نگرانی از افزایش پدیده طلاق و کاهش ازدواج جوانان گفت: آمار طلاق در سال گذشته در شهرستان پلدختر ۱۳۶ واقعه به ثبت رسیده که از این تعداد ۷۵ واقعه در شهر و۶۱ مورد در روستا بوده است.

وی گفت: در سال گذشته به ازای هر ۶.۳ مورد ازدواج در این شهرستان یک واقعه طلاق به ثبت رسیده است.

منصوری به انتخاب اول نام پسران و دختران در سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: نام محمد برای پسران و فاطمه برای دختران انتخاب اول والدین برای نوزادان خود در سال گذشته بوده است.