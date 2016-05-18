به گزارش خبرنگار مهر، منصور صادقیان ظهر چهارشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: هم‌اکنون ۴۰۵ روستای استان آذربایجان‌غربی در حال گازرسانی بوده که برای آن مبلغ ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیازمند است.

وی ادامه داد: در حال حاضر یک هزار و ۲۱۴ روستای استان بدون گاز هستند که برای گازرسانی به آنها مبلغ ۶۱۰ میلیارد تومان لازم است بنابراین در صورت تامین منابع مورد نیاز تا سال ۹۷ تمامی روستاهای استان از این نعمت طبیعی بهره‌مند می‌شوند.

صادقیان با بیان اینکه عملیات گازرسانی به روستاهای مرزی و کوهستانی سیلوانا، مرگور، آواجیق و فاز دوم گازرسانی به سرو آغاز شده است افزود: در سال ۹۴ تعداد ۸۲ روستای استان وارد مدار گازرسانی شده و در بخش صنایع ۶۱۲ واحد بهره‌مند شدند.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۵۵ درصد مصرف گاز در بخش خانگی و ۱۱ درصد در بخش صنعت استان بوده است افزود: باید مصرف گاز به سمت مصرف در صنایع رود.

صادقیان گفت: امسال این شرکت برای اجرای تمامی پروژه‌های گازرسانی در استان آذربایجان‌غربی نیازمند ۳۸۰ میلیارد تومان اعتبار است.