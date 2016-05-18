ارزش افزوده کشاورزی ۲.۴واحداست/بازمهندسی زنجیره ارزش افزوده زیتون

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صفایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران زنجان در محل تعاون روستایی استان زنجان افزود: ایجاد زنجیره ارزش افزوده کامل برای محصولات کشاورزی از راه های شناسایی شده برای تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی است.

وی اظهار کرد: طرح های کشاورزی که قابلیت بهره برداری در اقتصاد مقاومتی داشته اند، شناسایی و از داخل آنها ۱۴ طرح برای افزایش ظرفیت اقتصادی این حوزه تهیه و تدوین شده اند.

مدیر عامل تعاون روستایی کشور با بیان اینکه چالش های بخش اقتصادی باید برای تحقق بهتر اقتصاد مقاومتی شناسایی شود، گفت: شناخت چالش ها زمینه ساز برنامه ریزی برای رفع کردن موانع اقتصاد مقاومتی است.

صفایی تاکید کرد: باید تاثیر صادرات محصولات بخش کشاورزی در کشورهای مقصد شناسایی و رصد شود تا در زمان وجود تنش یا چالشی بتوان واکنش مناسب را نسبت به موضوع داشت.

وی افزود: باید برای تکمیل زنجیره های تولید، شرایطی در دولت مهیا شود که قراردادهای فروش محصولات کشاورزی درست منعقد شود.

مدیر عامل تعاون روستایی کشور با بیان اینکه طبق برنامه ریزی قرار است در زنجان برای محصولات سیب زمینی، کشمش و انگور زنجیره ارزش افزوده ایجاد شود، تاکید کرد: باز مهندسی زنجیره های ارزش افزوده محصولات کشاورزی از جمله وظایف تعاون روستایی است.

صفایی از باز مهندسی زنجیره ارزش افزوده محصول زیتون در زنجان خبر داد و گفت: بیش از ۴۰ درصد از زیتون کشور در شهرستان طارم تولید می‌شود و بازمهندسی زنجیره ارزش محصول زیتون در استان زنجان، پروژه‌ای محوری و ملی است.

مدیرعامل تعاون روستایی کشور گفت: تکمیل زنجیره ارزش افزوده برای محصولات فساد پذیر از جمله زیتون که در صورت فرآوری نشدن به سرعت فاسد می شود، علاوه بر آنکه فرصت ایجاد اشتغال در این حوزه را فراهم می سازد، زمینه افزایش سود کشاورزان و ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات در این بخش را نیز ایجاد می کند.

صفایی با بیان اینکه در زنجان برای محصولات سیب زمینی، کشمش و انگور نیز زنجیره ارزش افزوده ایجاد شود افزود: در جریان ایجاد زنجیره ارزش افزوده، پس از برداشت محصول، فرصت فرآوری، بسته بندی، فروش و صادرات فراهم می شود.

مدیرعامل تعاون روستایی کشور به تاثیر حذف یارانه ها در بخش تولید شیر اشاره کرد و گفت: این موضوع علاوه بر اینکه فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان وارد کرد، موجب کاهش مصرف شیر نیز شد.

صفایی افزود: در قانون هدفمند سازی یارانه ها نیز بر حذف نکردن یارانه شیر و دارو تاکید شده بود اما متاسفانه یارانه دارو باقی ماند و یارانه شیر حذف شد و دولت سعی دارد یارانه شیر را دوباره برگرداند.

مدیرعامل تعاون روستایی کشور گفت: در تکمیل زنجیره ارزش افزوده در هر بخشی استفاده از توانمندی شرکت های دانش بنیان فعال در اولویت کاری قرار دارد.

صفایی گفت: در سال ۹۲ تراز تجاری بخش کشاورزی منفی 8 میلیارد دلار و در سال ۹۳ منفی ۵.۶ میلیارد دلار بود که این میزان در سال ۹۴ به ۳.۴ میلیارد دلار رسید.

وی بر لزوم افزایش سهم ارزش افزوده در بخش کشاورزی اشاره کرد وگفت: در حال حاضر سهم این بخش ۲.۴ واحد است و باید تا چهار واحد توسعه پیدا کند.

صفایی افزود: در سطح کشور هزار و ۳۴۰ تعاونی تولید کشاورزی در ۳.۲ میلیون هکتار زمین شکل گرفته که تحت مدیریت تعاونی است.

مدیر عامل تعاون روستایی کشور از تاسیس ۱۸۰ تعاونی آب بران در سطح کشور خبر داد و گفت: ولی اولویت‌ها هنوز مشخص نیستند.

صفایی با اشاره به رشد تراز بازرگانی خارجی ایران از منفی ۵.۶ میلیارد دلار در سال ۹۳ به منفی ۳.۴ میلیارد دلار درطی سال گذشته، گفت: حوزه کشاورزی از ظرفیت گسترش حجم مطلوبی برخوردار است و این بخشطی سال گذشته نرخ رشد قابل قبولی داشت و پیشتاز اقتصاد ایران بود.