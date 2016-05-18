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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۲۸

نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه:

افزایش سطح استاندارد معابر کرمانشاه در برنامه شهرداری قرار گیرد

افزایش سطح استاندارد معابر کرمانشاه در برنامه شهرداری قرار گیرد

کرمانشاه- نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه گفت: افزایش استاندارد و کیفیت معابر کرمانشاه برای تردد مردم باید در برنامه کاری مسئولان متولی در شهرداری کرمانشاه قرار گیرد.

سید احسان احسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دعوت از مسئولان حوزه‌های مختلف شهرداری کرمانشاه برای بررسی و ارائه توضیحات در خصوص مشکلات شهر در برنامه شورا قرار دارد تا با اقدامات مدبرانه در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» به منویات مقام معظم رهبری جامعه عمل بپوشانیم.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه با توجه به نظرسنجی که به عمل آمده عموم مردم کرمانشاه نیازمند فضای مناسب شهری هستند و از مهمترین این آیتم‌ها بحث حمل و نقل و تردد است و لذا باید معابری داشته باشیم که استانداردها و کیفیت لازم را برای رفت و آمد سهل و آسان برخوردار باشد.

احسانی اظهار کرد: در تمام شهرداری‌های کشور کمبود نقدینگی وجود دارد و مردم انتظار دارند تا گشایش‌هایی از طریق دولت صورت بگیرد و رونقی در بخش اقتصاد و ساخت و ساز ایجاد شود و بخش زیادی از صنعت کشور مربوط به نقش عمران و ساختمان می‌شود و نیاز داریم که دولت با تدابیر لازم گشایش‌هایی را ایجاد نماید.

وی در ادامه گفت: شهرداری و شورای اسلامی شهر کرمانشاه تسهیلات لازم  و ویژه‌ای برای دانشگاه علوم پزشکی جهت ارائه خدمات درمانی به مردم  قائل شدند و با نظر مساعد شورا تصمیماتی لحاظ شده تا علوم پزشکی با کمک شهرداری و تسهیلات، امکانات و خدمات درمانی را به مردم ارائه نماید.

احسانی افزود: تاکنون فرمانداری اظهار نظری در خصوص نرخ جدید کرایه‌های تاکسی عنوان نکرده  و پس از موافقت فرمانداری نیز نرخ‌های جدید اعلام می‌شود.

کد مطلب 3662369

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