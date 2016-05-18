هفتمین سالگرد ارتحال آیت الله بهجت (ره) برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم سالگرد این مرجع عالی قدر جهان تشیع روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه، بعد از نماز مغرب و عشا با سخنرانی استاد فاطمی نیا در مسجد اعظم قم برگزار خواهد شد.

به همین مناسبت مراسم یادبودی از سوی شاگردان آن عارف واصل و عالم ربانی، نیز در روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت پس از نماز مغرب و عشا برگزار می شود. این مراسم در مسجد آیت الله بهجت رحمه الله واقع در گذرخان قم با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین صدیقی برپا خواهد شد. حضرت آیت الله بهجت از زمرۀ بزرگ مردانی بود که از ابتدا، هدف خویش را بندگی خداوند متعال قرار داد و در همۀ سال های عمر خود، در راه رسیدن به این هدف استقامت ورزید.

ثمرۀ این همت و استقامت طولانی، در عمل صالح و کلام نافذش رخ نموده بود؛ تا آنجا که کوچک و بزرگ، غریبه و آشنا و نیز عالم و عامی را شیفتۀ خود کرده بود. همانگونه که امام علی(ع) در خصوص شان علما فرموده اند: «علما تا زمانی که روزگار پا برجاست باقی هستند؛ بدن هایشان از میان رفته، ولی یادشان در دل ها پابرجاست.» اکنون در این زمان که جای خالی آن بزرگوار حسرتی بر دل دوستان ایشان و جویندگان حقیقت نهاده است، آنچه از ایشان در یادها به یادگار مانده، موجب آرامش و نیز یادآور همان حقایقی است که همگان را به سوی آن ها دعوت می کرد.