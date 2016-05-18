وجود ۱۹ هزار بیکار در قم

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله بیاتی در دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که ظهر چهارشنبه با حضور اعضای ستاد، استاندار قم و رئیس دبیرخانه شورای اقتصاد مقاومتی در تالار امام جواد(ع) برگزار شد، با بیان این که ۶۰۰ واحد تعطیل در استان قم وجود دارد، اظهار داشت: ۱۹ هزار بیکار در استان قم وجود دارد و این آمار بزرگی است و باید برای رفع آن اقدام و عملی شود.

وی بیان داشت: ما در تلاش هستیم تا در شهرداری بخشی از عوارض ساخت و سازها را کاهش دهیم تا به رونق این بخش کمکی کرده باشیم.

بیاتی افزود: همچنین در پی آن هستیم تا عمر آسفالت خیابان‌ها را افزایش دهیم و شهرداری در جمع آوری پسماند به خوبی عمل کند.

انتقاد از نبود مسئولان و نهادهای مربوط به موضوعی در کارگاه‌ها و ستادها، لزوم تبیین موارد ملی و استانی اقتصاد مقاومتی، وجود واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در قم، مواردی بود که در این جلسه معاونان و مدیران عنوان کردند و آنها را مورد بررسی قرار دادند.