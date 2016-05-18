قطع ارتباط با رسانه‌ نقطه ضعف دستگاه اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان شهابی ظهر چهارشنبه در همایش روابط عمومی‌های استان همدان با اشاره به اینکه روابط عمومی‌ها باید با رسانه‌ها در ارتباط باشند، اظهار داشت: یکی از مهمترین وظیفه روابط عمومی‌ها اطلاع‌رسانی است.

شهابی با بیان اینکه روابط عمومی‌ها باید در تمام دستگاه‌ها تک‌شغله باشند اما خلاف آن در دستگاه‌ها مشاهده شده است، عنوان کرد: مهمترین وظیفه روابط عمومی‌ها برقراری تعامل سازنده با رسانه در راستای اطلاع‌رسانی فعالیت‌ها است.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری همدان با تاکید بر اینکه از ۳۸ مجموعه اداره‌کل و سازمان در استان همدان، دو دستگاه دارای ساختار روابط عمومی سه نفره، دو دستگاه دو نفره، ۳۰ دستگاه یک نفره و ۴ دستگاه فاقد روابط عمومی هستند، از تهیه بانک اطلاعاتی در حوزه روابط عمومی‌ها دستگاه‌های اجرایی این استان خبر داد و افزود: مدیران روابط عمومی باید به دانش، تجربه و توان بالا مجهز شوند.

وی با بیان اینکه ۱۰ نفر از مدیران روابط عمومی‌های استان همدان دارای مدرک کارشناسی‌ارشد، ۲۶ نفر دارای مدرک کارشناسی، یک نفر مدرک کاردانی و یک نفر دیپلم است، گفت: ۲۷ نفر از مدیران روابط عمومی‌ها دارای رشته‌های مرتبط با پست سازمانی و ۱۱ نفر نیز در رشته غیرمرتبط تحصیل کرده‌اند که البته با فراگیری آموزش بسیاری از اطلاعات به روز و سازماندهی می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری همدان با یادآوری اینکه ابلاغیه ۹ نفر از مدیران روابط عمومی برای مشاور مدیران ادارات صادر شده این در حالیست که ۲۹ نفر از روابط عمومی‌ها فاقد ابلاغیه مشاوره دستگاه و سازمان مرتبط خود هستند، گفت: روابط عمومی‌ها باید به عنوان مشاوران مدیران دستگاه‌ها معرفی شوند که عدم تحقق این رویکرد باید مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گیرد.

شهابی با بیان اینکه عمده‌ترین رسالت روابط عمومی‌ها اطلاع‌رسانی است، یادآور شد: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته ۹ اداره‌کل با رسانه‌ها دارای تعامل مطلوب، ۱۹ مورد دارای تعامل نسبی و ۱۰ اداره‌کل با رسانه‌ها تعامل ضعیف دارند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری همدان افزود: در حال حاضر استان همدان دارای سه روزنامه و خبرگزاری های فعال است که به طور مطلوب اخبار را منتشر می‌کنند و این در حالیست که قطع ارتباط با رسانه‌ها نقطه ضعف دستگاه مربوطه است.

وی عنوان کرد: برخی از دستگاه‌ها دارای نواقصی هستند که با مراجعه به سازمان مربوطه نسبت به رفع و بررسی مشکلات در راستای پویایی روابط عمومی‌ها اقدام خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در آینده‌ای نزدیک شاهد تغییراتی در وضعیت روابط عمومی‌ها خواهیم بود، گفت:عملکرد روابط عمومی‌ها در ۷ گروه مورد ارزیابی قرار گرفته و روابط عمومی‌های شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها، بانک‌ها، ادارات‌کل و بخش‌های خصوصی به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفتند.