توانمندسازی بخش خصوصی راهکار اجرای اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مهاجر بعدازظهر چهارشنبه در دیدار با آیتالله طبرسی نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به شعار امسال مبنی بر اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اظهار داشت: ازجمله راهکارهای اجرایی اقتصاد مقاومتی توانمندسازی بخش خصوصی است که در راستای دستیابی به این هدف باید تلاش مجدانه صورت گیرد.
وی افزود: مقام معظم رهبری باهدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله، سیاستهای اقتصادی مقاومتی با رویکرد جهادی را در ۲۴ بند ابلاغ کردند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، گفت: افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی (بهویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی باهدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص ازجمله تأکیدات ایشان دربندهای سیاست ابلاغی بوده است.
مهاجر بابیان اینکه برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی لازم است موانع و مشکلاتی که بر سر راه تولید ملی وجود دارد مرتفع شود، افزود: میطلبد دولت و بخش خصوصی برای طی کردن موانع اقتصادی تعامل داشته باشند.
وی بابیان اینکه تدابیر دولت برای استان کارساز وموثر نبوده است، گفت: دولت به شعارهایی که در راستای حمایت از بخش خصوصی داده است به آن عملنکرده است.
مهاجر بابیان اینکه مازندران از ظرفیت تولید مرغ در استان دارد ولی بهخوبی از این ظرفیت استفاده نمیشود، افزود: ۲۰ درصد تولید مرغ در استان داریم این در حالی است که تنها از ۱۰ درصد آن استفادهشده و مابقی تعطیل است و اگر این بخش از تولید استان حمایت شود میتوان ۵۰ درصد از نیازمندیهای استان را تأمین کرد.
مهاجر بابیان اینکه ما در استان نخستین بسته اقتصادی را به دولت ارائه کردیم دولت نیز بیش از ۱۰ بخشنامه در خصوص موانع کسبوکار تعریف کرده است اما هیچکدام محقق نشده است، گفت: باید نقاط شناساییشده و برای مرتفع شدن آن تلاش کرد.
وی قاچاق را یکی دیگر از موانع تولید دانست و گفت: با توجه به اینکه کیوی در حال حاضر به شکوفه نشسته است اما هنوز کیوی تولید فصل قبل در انبارها باقی است و اگر دولت نتواند تعریف خوبی از اقتصاد داشته باشد سرمایهگذار تمی تواند در بخشهای اقتصادی سرمایهگذاری کند.
وی ادامه داد: دولت باید باتدبیر و حمایت از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران راه تولید را برای آنان هموار کند و اگر جلساتی مکرر برگزار کنیم صورتجلسه نیز تنظیم شود ولی به آن عمل نشود فقط در حد شعار است و هیچ توفیقی را به همراه نخواهد داشت.
وی افزود: بخش خصوصی خودش را سرباز نظام جمهوری اسلامی ایران میداند وبری تحقق فرامین رهبری از هیچ تلاشی فروگذار نمیکند، همچنین ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیهبر توان ظرفیت داخلی بر کسی پوشیده نیست و تحقق این امر لبیک به منویات رهبری است.
وی عنوان کرد: بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی نقش بهینه و اثرگذار دارد و این مستلزم این است بخش خصوصی تقویت و حمایت شود تا بتوانیم به اقتصاد مقاومتی که بسیار مورد تأکید مقام معظم رهبری است، دست پیدا کنیم.
رئیس اتاق بازگانی مازندران توانمندسازی بخش خصوصی را راهکاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: صادرات تولید محور از شاخصههای مهم اقتصادی محسوب میشود.
وی ادامه داد: دولت و بخش خصوصی بهتنهایی نمیتوانند در توسعه صادرات ملی اقدام کنند و دولت نیز توان کافی را بهتنهایی ندارد و میبایست بخشهای خصوصی در کنار بخش دولتی قرار گیرند تا بتوانند در پیشرفت اساسی کشور گام بردارند.
مهاجر افزود: با تعامل و همکاری دولت با بخش خصوصی انتظار میرود تا حدی موانع پیش روی تولیدکنندگان بخش خصوصی را برداشته و زمینه تولید و صادرات را برای آنان تسهیل کند.
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