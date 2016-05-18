مجتبی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای سال گذشته تا به امروز ۱۸۵ هزار و ۹۴ مورد بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان انجام‌شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نهاوند افزود: از این تعداد بازرسی برای هزار و ۱۵۴ مورد پرونده تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی‌شده‌اند.

وی بابیان اینکه شهرستان نهاوند دارای ۲۵ اتحادیه است، گفت: چهار هزار و ۲۰۰ واحد دارای پروانه در نهاوند فعالیت دارند و ۳۰۰ تا ۴۰۰ واحد نیز بدون پروانه هستند که برای ساماندهی آن‌ها اقدام شده است.

رضایی تعداد واحدهای صنعتی شهرستان نهاوند را ۹۱ واحد اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۳۰ واحد غیرفعال هستند که اقداماتی همچون امحای تسهیلات بانکی در راستای کمک به تولید داخلی صورت گرفته است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نهاوند گفت: در بحث خبازی های شهرستان نیز از بین۷۰۰ بازرسی انجام‌شده ۱۲۷ مورد از آن‌ها به تعزیرات معرفی‌شده‌اند.

وی در ادامه به تخلفات واحدهای صنفی شهرستان اشاره کرد و یادآور شد: بیشترین تخلفات شامل گران‌فروشی، درج نکردن قیمت‌ و صادر نشدن فاکتور بوده است.

رضایی افزود: در واحدهای صنفی برای رعایت مسائل بهداشتی و دامپزشکی به‌صورت مشترک و با همکاری بازرسان شبکه بهداشت و توسط کارشناسان بهداشتی بازرسی انجام می‌شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند در پایان بابیان این‌که نهادهای دیگر نظیر تعزیرات، دانشگاه علوم پزشکی، اصناف و دیگر دستگاه‌ها در راستای اجرای موفق این طرح تلاش می‌کنند، گفت: در این طرح با تخلفاتی نظیر گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار به‌صورت جدی برخورد خواهد شد و مردم نیز می‌توانند شکایات خود را از طریق سامانه ۱۲۴ ثبت و پیگیری کنند.