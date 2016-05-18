یک سال حبس برای عاملان کشتار یک کفتار در نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر کشتار یک کفتار در مناطق آزاد مشرف به روستای برجک نهاوند، نیروهای یگان محیط زیست این شهرستان به تحقیق در این رابطه مشغول شدند.

رییس اداره محیط زیست شهرستان نهاوند در این باره گفت: محیط بانان در ابتدا عازم ارتفاعات مشرف به روستا شده و ساعت ها به جست و جوی سنگ به سنگ پرداخته و در نهایت لاشه یک کفتار راه راه را مشاهده کردند.

محمد کرمعلی گیلانه اظهار داشت: بررسی ها نشان می داد این کفتار ماده بوده و نیمه پایینی بدن جانور قطع و جدا شده است.

این در حالی است که هیچ گزارشی از اهالی روستاهای منطقه مبنی بر خسارات به دام های اهلی توسط کفتار گزارش نشده بود و اصولا کفتار جانوری شکارچی نبوده و صرفا به لاشه خواری می پردازد.

پس از کشف لاشه و اطمینان از صحت گزارش، مامورین به بررسی های خود ادامه داده و در جریان تحقیقات خود دو متهم را در این رابطه شناسایی کردند.

با شکایت اداره محیط زیست شهرستان نهاوند پرونده ای در این رابطه در مراجع قضایی تشکیل شده و متهمین به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی محاکمه شدند.

در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری (جزایی) شهرستان نهاوند، دادگاه با عنایت به صورتجلسه نیروهای یگان محیط زیست، عدم حضور و دفاع قابل توجیه از سوی متخلفین و سایر محتویات پرونده، بزهکاری متهمین را محرز و مسلم دانست.

بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۱۰ قانون شکار و صید هر یک از متهمین را به تحمل شش ماه حبس تعزیری (زندان غیر قابل خرید) محکوم کرد.

متهمان می بایست مبلغ چهل میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز یک کفتار راه راه را به حساب دولت واریز کنند.

متاسفانه برخی از افراد بر اساس یک باور خرافی تصور می کنند که اندام تناسلی کفتار ماده موجب خوش شانسی می شود، به همین دلیل کفتارها را ازبین برده و اندام تناسلی آنها را جدا نموده و نزد خود نگه می دارند.