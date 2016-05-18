سرمایه اجتماعی در کشور اندک است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ارشاد ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز به کار هفتمین همایش ملی فلسفه تعلیم و تربیت در دانشگاه شیراز، گفت: آموزش سرمایه های اجتماعی از سال های آغازین زندگی به کودکان بسیار اهمیت دارد و از این رو، باید جدی گرفته شود.

وی ادامه داد: اگر کشوری اصول تعلیم و تربیت را رعایت کند می توانیم بگوییم که آن کشور،‌کشوری پیشرفته است و اگر زمینه ای فراهم نکنیم که معلمان ما درست آموزش دهند آن کشور توسعه یافته نیست.

رئیس دانشگاه شیراز با اشاره به اتفاقاتی که قبل از سال ۹۲ روی داد یادآور شد: در چند سالی که بر ما گذشت، ‌اخلاق در جامعه زیرسوال رفت و در نتیجه این وضعیت، شمار زیادی از افراد تنها به فکر خویش هستند.

ارشاد تاکید کرد: حال باید تلاش زیادی کنیم که از دست داده ها را جبران و به فکر پیشرفت نیز باشیم.

وی ادامه داد: امروز ملاک پیشرفت در جهان این نیست که هر کشور از چند کارخانه برخوردار است بلکه ملاک پیشرفت در این است که چه مطالبی و با چه شیوه ای آموزش می دهید.

رئیس دانشگاه شیراز تاکید کرد: درکشور شمار زیادی استعدادهای برتر و مغزهای متفکر داریم اما جامعه ما از سرمایه اجتماعی اندکی برخوردار است.