انجام پیوند کلیه از بیمار مرگ مغزی شده در ساری

به گزارش خبرنگار مهر، ذکریا ذکریایی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران استان مازندران از انجام پیوند کلیه بیماری مرگ مغزی شده در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری خبر داد و تصریح کرد: بیمار محمدولی تقوی اهل روستای رسکت دودانگه ساری که حدود یک ماه قبل با فلج یک‌طرف بدن به همکار مغز و اعصاب مراجعه کرد.

مسئول فراهم آوری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی مازندران خاطرنشان کرد: پزشک پس از تشخیص سکته مغری این بیماری را در بخش سی‌سی‌یو بیمارستان بوعلی ساری بستری کرد و باوجود اقدامات درمانی و ارزیابی تشخیصی سطح هوشیاری بیمار به‌تدریج افت کرده و درنهایت بیمار مرگ مغزی شد.

وی یادآور شد: وضعیت بیمار به اطلاع خانواده رسید و پس از اقدامات مشاوره‌ای خانواده متقاعد به انتقال اعضا برای پیوند شدند.

مسئول فراهم آوری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی مازندران یادآور شد: بیمار به بخش آی‌سی‌یو مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ساری منتقل و اقدامات انتقال توسط جراحان بخش اورولوژی این مرکز توسط پزشکان فیض زاده، برزگر نژاد و فانی در برنامه کاری قرار گرفت.

وی در پایان گفت: دو کلیه بیمار مرگ مغزی شده به دو بیمار نیازمند به کلیه پیوند داده شد که با پیگیری انجام‌شده عمل موفقیت‌آمیز بود.