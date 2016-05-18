مخالفت قاطع علمای یمن با حضور نظامی آمریکا در این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «المسیره»، همایش علمای یمن با شعار «مقابله با هجوم و اشغالگری آمریکا واجب دینی است»، صبح امروز در این صنعا آغاز به کار کرد.

بر اساس این گزارش در این نشست که کمیته علمای یمن آن را برگزار کرده است، صدها تن از علما و اندیشمندان از مذاهب مختلف به منظور تحلیل و بررسی آخرین تحولات این کشور به ویژه مسئله ورود نظامیان آمریکایی به جنوب یمن، گرد هم آمده اند.

علمای حاضر در این نشست بر وحدت بین همه گروه ها و مذاهب در دوره فعلی به عنوان یک واجب دینی تاکید کردند. آنان ضمن یادآوری شرایط حساس جهان اسلام و تلاش دشمنان برای نفوذ، ایجاد تفرقه و طایفه گرایی میان مسلمین بر حفظ وحدت تاکید نمودند.

در این نشست که عالمان دینی از سراسر یمن حضور داشتند، شرکت کنندگان ضمن حمایت از اقدامات ارتش و کمیته های مردمی به دلیل مقاومت در برابر تجاوزات بیگانگان، از این نیروها خواستند تا مسیر مقاومت را تا پیروزی نهایی به عنوان یک مسئولیت و واجب دینی، ادامه دهند.

در این همایش علمای یمن مخالفت قاطع خود با حضور نظامیان آمریکایی در اراضی یمن به هر بهانه ای را اعلام کردند و تاکید کردند آمریکا و مزدورانش عامل همه مصائب یمنی ها هستند که این شرایط اقتضا می کند در تمامی زمینه ها با دشمن جهاد و مبارزه کنیم.

در بیانیه پایانی این نشست عنوان شده است: همکاری با دشمنان از جمله آمریکا و پیروانش در منطقه باید تحریم گردد و در صورت همکاری با آن، این امر خیانت محسوب می شود.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: مسأله اصلی مسلمانان آزادسازی مسجدالاقصی و فلسطین از اشغالگران است. همچنین ما پایداری مردم و کمیته های مردمی یمن و ارتش را به دلیل فداکاری ها و دادن قربانی در مبارزه با دشمن سعودی آمریکایی ارج می نهیم.

گفتنی است پیش از این بیش از ۲۰۰ تفنگدار دریایی آمریکا اخیرا همزمان با ورود ناو هواپیمابر «روزولت» و ۶ کشتی جنگی به خلیج عدن، با خودروها و تجهیزات نظامی خود وارد شهر المکلا در جنوب یمن شدند. همچنین ۱۵ بالگرد آمریکایی از نوع آپاچی و ۵ بالگرد بلاک هوک به بهانه مبارزه با القاعده وارد پایگاه هوایی العند شده بودند و در پی آن، مقاديری سلاح و مهمات از اين پايگاه به استان الضالع در شرق استان تعز منتقل شد.