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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۶:۴۱

رئیس پلیس راه مازندران اعلام کرد:

محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات نیمه شعبان در راههای مازندران

محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات نیمه شعبان در راههای مازندران

ساری - رئیس پلیس‌راه فرماندهی انتظامی مازندران از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان از ظهر چهارشنبه تا بامداد روز دوشنبه آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس راه مازندران، سرهنگ جعفر محمد نژاد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و میلاد باسعادت حضرت ولی‌عصر (عج) با اعلام این خبر، افزود: تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر امروز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه تا ساعت ۲ بامداد روز دوشنبه سوم خردادماه از محور کندوان (چالوس- کرج) هراز، فیروزکوه و بالعکس ممنوع است.

وی افزود: تردد موتورسیکلت‌های انتظامی وامدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع است.

رئیس پلیس‌راه فرماندهی انتظامی استان مازندران، خاطرنشان کرد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور" کرج-چالوس" ممنوع است و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ روز جمعه ۳۱ اردیبهشت‌ماه تا ساعت ۲ بامداد روز شنبه اول خردادماه از" کرج" به سمت" مرزن آباد" ممنوع است.

وی افزود: با اعلام مأموران پلیس‌راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ و ۳۰ روز جمعه تا ساعت ۲ بامداد روز شنبه اول خردادماه  از ۱۵ کیلومتری جنوب" مرزن آباد (دزدبن)" به سمت" کرج" به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

سرهنگ محمد نژاد افزود: در همین ارتباط تردد انواع وسایل نقلیه در این محور از ساعت ۱۴ روز یک‌شنبه مورخ دوم خردادماه تا ساعت ۲ بامداد روز دوشنبه سوم خردادماه از" کرج" به سمت" مرزن آباد" ممنوع بوده و با اعلام مأموران پلیس‌راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ و ۳۰ روز یکشنبه دوم خردادماه تا ساعت ۲ بامداد روز دوشنبه سوم خردادماه از ۱۵ کیلومتری جنوب" مرزن آباد (دزدبن)" به سمت"کرج " به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

رئیس پلیس‌راه مازندران، تصریح کرد: تردد کلیه تریلرها از محور هراز ممنوع بوده و تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به‌استثنای تریلی‌های حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه تا ساعت ۸ صبح روز دوشنبه سوم خردادماه از محور "هراز" ممنوع است.

وی گفت: تردد انواع وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت ۱۳ روز یکشنبه دوم خردادماه تا ساعت ۳ بامداد روز دوشنبه سوم خردادماه از"رودهن به آب اسک" ممنوع بوده و تردد وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ روز یکشنبه دوم خردادماه تا ساعت ۳ بامداد روز دوشنبه سوم خردادماه از "آب اسک به سمت رودهن" محدوده مشاء به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

سرهنگ محمد نژاد با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی در محور فیروزکوه، اظهار کرد: تردد کلیه تریلرها به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه تا ساعت ۸ صبح روز دوشنبه سوم خردادماه از "تهران به قائم‌شهر" و بالعکس ممنوع است.

وی افزود: تردد کلیه کامیون‌ها وکامیونت ها به‌استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه دوم خردادماه تا ساعت ۸ صبح روز دوشنبه سوم خردادماه از "تهران به قائم‌شهر" و بالعکس ممنوع است.

کد مطلب 3662484

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