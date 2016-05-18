به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس راه مازندران، سرهنگ جعفر محمد نژاد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و میلاد باسعادت حضرت ولیعصر (عج) با اعلام این خبر، افزود: تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر امروز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشتماه تا ساعت ۲ بامداد روز دوشنبه سوم خردادماه از محور کندوان (چالوس- کرج) هراز، فیروزکوه و بالعکس ممنوع است.
وی افزود: تردد موتورسیکلتهای انتظامی وامدادی برای انجام مأموریتهای ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع است.
رئیس پلیسراه فرماندهی انتظامی استان مازندران، خاطرنشان کرد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور" کرج-چالوس" ممنوع است و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ روز جمعه ۳۱ اردیبهشتماه تا ساعت ۲ بامداد روز شنبه اول خردادماه از" کرج" به سمت" مرزن آباد" ممنوع است.
وی افزود: با اعلام مأموران پلیسراه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ و ۳۰ روز جمعه تا ساعت ۲ بامداد روز شنبه اول خردادماه از ۱۵ کیلومتری جنوب" مرزن آباد (دزدبن)" به سمت" کرج" بهصورت یکطرفه خواهد بود.
سرهنگ محمد نژاد افزود: در همین ارتباط تردد انواع وسایل نقلیه در این محور از ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ دوم خردادماه تا ساعت ۲ بامداد روز دوشنبه سوم خردادماه از" کرج" به سمت" مرزن آباد" ممنوع بوده و با اعلام مأموران پلیسراه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ و ۳۰ روز یکشنبه دوم خردادماه تا ساعت ۲ بامداد روز دوشنبه سوم خردادماه از ۱۵ کیلومتری جنوب" مرزن آباد (دزدبن)" به سمت"کرج " بهصورت یکطرفه خواهد بود.
رئیس پلیسراه مازندران، تصریح کرد: تردد کلیه تریلرها از محور هراز ممنوع بوده و تردد کلیه کامیونها و کامیونتها بهاستثنای تریلیهای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشتماه تا ساعت ۸ صبح روز دوشنبه سوم خردادماه از محور "هراز" ممنوع است.
وی گفت: تردد انواع وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت ۱۳ روز یکشنبه دوم خردادماه تا ساعت ۳ بامداد روز دوشنبه سوم خردادماه از"رودهن به آب اسک" ممنوع بوده و تردد وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ روز یکشنبه دوم خردادماه تا ساعت ۳ بامداد روز دوشنبه سوم خردادماه از "آب اسک به سمت رودهن" محدوده مشاء بهصورت یکطرفه خواهد بود.
سرهنگ محمد نژاد با اشاره به محدودیتهای ترافیکی در محور فیروزکوه، اظهار کرد: تردد کلیه تریلرها بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشتماه تا ساعت ۸ صبح روز دوشنبه سوم خردادماه از "تهران به قائمشهر" و بالعکس ممنوع است.
وی افزود: تردد کلیه کامیونها وکامیونت ها بهاستثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه دوم خردادماه تا ساعت ۸ صبح روز دوشنبه سوم خردادماه از "تهران به قائمشهر" و بالعکس ممنوع است.
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