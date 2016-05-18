به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، هیات انتخاب متون یازدهمین جشنواره تئا‌تر رضوی متشکل از دکتر تاجبخش فنائیان، نادر برهانی مرند و شهرام کرمی، ۲۷ نمایشنامه را به طور قطعی و ۴ نمایشنامه را به صورت مشروط برای حضور در مرحله بازبینی معرفی کردند.

نمایش‌های پذیرفته شده در مرحله بازخوانی به شرح زیر اعلام شده‌اند:

«آبگینه» نوشته سعید تشکری، کارگردان مهدی فتحی از نظرآباد

«آلزایمر» نوشته سید علی موسویان، کارگردان محمد زوار بی‌ریا از تهران

«آهوبره» نوشته و کارگردانی رضا فقیهی از ملایر

«بازگشت در چهارشنبه آخر سال» نوشته رئوف دشتی، کارگردان رضا حسینی از مشهد

«بندی در خفتی» نوشته عباس جانفدا، کارگردان محمد حسن‌زاده از تربت حیدریه

«پاچنار» نوشته و کارگردانی مهدی آشوغ از اندیمشک

«پایان انتظار» ‌ نوشته مهدی صالحیار، کارگردان سارا نیک طبیعت از رشت

«پلاک ۸» نوشته سید علی موسویان، کارگردان ابوالفضل اجاق پورمحمودی از مرند

«پیش از سپیده» نوشته محمدباقر نباتی مقدم، کارگردان محمودیوسف پورآذری از تهران

«جاثلیق» نوشته سیروس همتی، کارگردان محسن متین وفا از تهران

«جاده لغزنده است با احتیاط برانید» نوشته لیلا روغنگیر قزوینی، کارگردان مهدی خدایی از الوند

«چرخه» نوشته و کارگردانی سجاد یاری از تهران (مشروط)

«خواب خوب خواب» نوشته و کارگردانی سلیم باشکوه از تهران

«در مسیر کوه شاه جهان» نوشته مهدی کشمیری فر و عباس جانفدا، کارگردان مهدی کشمیری از بجنورد

«دو بال قیچی» نوشته حسن (امیر) حامد، کارگردان حسن (امیر) حامد از رشت

«دقایقی با رضا» نوشته علی میرزاعمادی، کارگردان سعید نوروزی از کرمانشاه (مشروط)

«رستگاری در شب دور» نوشته طلا معتضدی، کارگردان بهار کریم‌زاده از تهران

«رستگاری در شب دور» نوشته طلا معتضدی، کارگردان حامد مهینی از خارک

«روی – داد» نوشته پویان اصغری، کارگردان سعید چگینی از قزوین

«زندگی در سال صفر» نوشته محمدرضا قاسمی، کارگردان پویان عطایی از اصفهان (مشروط)

«زندگی شاید» نوشته نصرالله قادری، کارگردان میثم ملازینل از قزوین

«شراره» نوشته و کارگردانی مهدی حاتمی از تهران

«طومار» نوشته و کارگردانی راضیه ایرانی و شاپور ترکمنی سرابی از مشهد

«عاشقستان» نوشته کیوان صباغ، کارگردان کیانوش احمدی از تهران

«کابوس کبود» نوشته حسین فدایی حسین، کارگردان محمد امیری آتشگاه از کرج

«مسافران» نوشته محمد رحمانیان، کارگردان محمد صمدی از قزوین

«منظومه» نوشته و کارگردانی علی فرحناک از قم

«منهای یک» نوشته سید علی موسویان، کارگردان محمد شاکری از بجنورد

«مهندس» نوشته سیروس همتی، کارگردان توحید معصومی از تهران

«وقتی که نقاره‌ها به صدا در می‌ایند» نوشته و کارگردانی بیژن مرادی از کرمانشاه (مشروط)

«وقت وعده» نوشته ندا ثابتی، کارگردان ایمان سلیح از تهران

یازدهمین جشنواره تئا‌تر رضوی با دبیری دکتر محمود عزیزی همزمان با دهه کرامت برگزار می‌شود.