هیچ قدرتی نمی تواند دو ملت ایران و عراق را از هم جدا کند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، حجت الاسلام غلامرضا اباذری روز چهارشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره فرامرزی مطبوعات و در دیدار با استاندار ایلام اظهار کرد: پیوندهای دیرین مذهبی ، فرهنگی و اجتماعی ملت های ایران و عراق از عمق و استحکام برجسته ای برخوردار است.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران با کشور عراق در سطوح مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی روابط بسیار خوبی دارد و هم اکنون نیز با توجه به حضور گروه تروریستی داعش ارتباط امنیتی مناسبی بین دو کشور برقرار است.

وی با بیان اینکه سالانه بین پنج تا شش میلیون زائر در ایام اربعین حسینی بین دو کشور در ارتباط هستند، تاکید کرد: دو کشور ایران و عراق دارای مراودات بسیاری در بحث اربعین با یکدیگر هستند.

رایزن سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق با ذکر ارتباطات و پیوندهای خانوادگی بین دو ملت ایران و عراق یادآور شد: ازدواج بیش از ۲۳ هزار ایرانی و عراقی در سفارت ایران در بغداد به ثبت رسیده است.

اباذری حضور دانشسجویان عراقی در تهران را نیز نشانه استقبال و پذیرش اجتماعی مردم ایران از اتباع عراق دانست و گفت: سه هزار نفر از دانشجویان عراقی در ایران مشغول تحصیل هستند و استادان ایرانی نیز در دانشگاه های عراق تدریس می کنند.

وی با بیان اینکه با تبادل استاد، بورسیه اعطای پذیرش به دانشجویان عراقی ارتباط و فعالیت های خوبی داریم اضافه کرد: وزارت علوم کشور عراق مدرک ۵۰ دانشگاه ایران از جمله دانشگاه ایلام را تایید و به رسمیت شناخته است.