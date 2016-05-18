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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۲۶

نتانیاهو تاسیس دفتر رژیم صهیونیستی در ناتو را پذیرفت

نتانیاهو تاسیس دفتر رژیم صهیونیستی در ناتو را پذیرفت

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشنهاد دبیرکل ناتو مبنی بر پیوستن این رژیم به ناتو را قبول کرد و از وی درخواست کرد به اراضی اشغالی سفر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور، دفتر نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس از پذیرش پیشنهاد ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) مبنی بر تاسیس نمایندگی این رژیم در مقر اصلی ناتو در بروکسل از سوی نتانیاهو خبر داد.

بر اساس این گزارش در همین راستا «اوفیر گندلمن» سخنگوی دفتر نخست وزیری در سخنانی گفت: بنیامین نتانیاهو در گفت‌وگو با «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو، از پیشنهاد این سازمان برای پیوستن رژیم صهیونیستی به ناتو تشکر کرد و از وی خواست تا به اراضی اشغالی سفر داشته باشد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با دبیرکل ناتو اعلام کرد که همکاری نظامی با ناتو را برای مبارزه با تروریسم در خاورمیانه افزایش خواهد داد.

نتانیاهو در حالی این مسئله را پیشنهادی از سوی ناتو اعلام می‌کند که چندی پیش در گزارشات آمده بود که رژیم صهیونیستی قصد دارد در مقر فرماندهی ناتو در بروکسل، پایتخت بلژیک حضور دائمی پیدا کرده و دفتری تاسیس نماید.

با اینکه اسرائیل عضو رسمی ناتو نیست اما آمریکا، اسرائیل را یکی از متحدان مهم غیر عضو ناتو بر می‌شمارد. پیش‌تر ترکیه با تلاش‌های تل‌آویو برای ایجاد دفتر دائمی در ناتو مخالفت می‌کرد ولی به دنبال تلاش‌هایی برای بهبود روابط آنکارا با تل‌آویو، اینک ترکیه از مخالفت با این تصمیم عقب نشینی کرده است.

کد مطلب 3662523

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