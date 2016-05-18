تدابیر امنیتی ویژه در بصره از بیم حملات احتمالی داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، جبار الساعدی رئیس کمیته امنیتی بصره اعلام کرد: گزارش هایی به دستگاههای امنیتی مخابره شده است که حکایت از برنامه ریزی داعش برای حملات تروریستی با خودروهای بمبگذاری شده و عوامل انتحاری به بصره دارد.

وی افزود: این گزارش ها از بغداد به بصره رسیده است.نیروهای امنیتی در آماده باش کامل به سر می برند و برخی راهها بسته شده اند و نیروها نظامی به طور گسترده مستقر شده اند و تدابیر امنیتی ویژه ای شامل بازرسی های شدیدی اعمال شده است.

الساعدی تاکید کرد: دستگاه های امنیتی تعدادی از مظنونان حملات ابی الخصیب و الزبیر را که هسته های پنهان داعش را تشکیل می دادند بازداشت کرده اند.نیروهای امنیتی از هیچ اقدامی برای تامین بصره و حفظ جان شهروندان دریغ نخواهند کرد.

تسلط کامل نیروهای عراقی بر جاده البغدادی-حدیثه در غرب این کشور

منابع وابسته به پلیس از منهدم کردن دو خودرو وابسته به داعش و خنثی سازی ۲۰۰ بمب در الرطبه در غرب عراق خبر دادند و اعلام کردند: نیروهای امنیتی به طور کامل بر جاده البغدادی-حدیثه مسلط شدند.