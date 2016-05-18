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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۳۱

تدابیر امنیتی ویژه در بصره از بیم حملات احتمالی داعش

تدابیر امنیتی ویژه در بصره از بیم حملات احتمالی داعش

مسئولان امنیتی بصره از تدابیر امنیتی در آن پس از دریافت گزارش هایی درباره حملات تروریستی احتمالی داعش خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، جبار الساعدی رئیس کمیته امنیتی بصره اعلام کرد: گزارش هایی به دستگاههای امنیتی مخابره شده است که حکایت از برنامه ریزی داعش برای حملات تروریستی با خودروهای بمبگذاری شده و عوامل انتحاری به بصره دارد.

وی افزود: این گزارش ها از بغداد به بصره رسیده است.نیروهای امنیتی در آماده باش کامل به سر می برند و برخی راهها بسته شده اند و نیروها نظامی به طور گسترده مستقر شده اند و تدابیر امنیتی ویژه ای شامل بازرسی های شدیدی اعمال شده است.

الساعدی تاکید کرد: دستگاه های امنیتی تعدادی از مظنونان حملات ابی الخصیب و الزبیر را که هسته های پنهان داعش را تشکیل می دادند بازداشت کرده اند.نیروهای امنیتی از هیچ اقدامی برای تامین بصره و حفظ جان شهروندان دریغ نخواهند کرد.

تسلط کامل نیروهای عراقی بر جاده البغدادی-حدیثه در غرب این کشور

 منابع وابسته به پلیس از منهدم کردن دو خودرو وابسته به داعش و خنثی سازی ۲۰۰ بمب در الرطبه در غرب عراق خبر دادند و اعلام کردند: نیروهای امنیتی به طور کامل بر جاده البغدادی-حدیثه مسلط شدند.

کد مطلب 3662532

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