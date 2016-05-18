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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۴۷

در واکنش به خبر برخی رسانه ها؛

معاونت فرهنگی وزارت ارشاد تغییر در مدیریت خانه کتاب را تکذیب کرد

معاونت فرهنگی وزارت ارشاد تغییر در مدیریت خانه کتاب را تکذیب کرد

در پی انتشار اخباری مبنی بر تغییر در مدیریت خانه کتاب، روابط عمومی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برکناری مدیرعامل این موسسه را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شایعه برکناری مدیرعامل خانه کتاب که در ایام نمایشگاه بین المللی کتاب از سوی برخی از رسانه ها پخش و در روزهای اخیر به برخی از روزنامه و شبکه های اجتماعی نیز راه یافته بود با اطلاعیه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در این زمینه  تکذیب شد.

در این اطلاعیه تصریح شده است: معاونت فرهنگی وزارت ارشاد هیچ تصمیمی مبنی بر تغییر مدیریت در موسسه خانه کتاب ندارد.

این اطلاعیه تاکید کرده است: هرگونه اخبار و اطلاعات وزارت ارشاد و زیر مجموعه های آن تنها در صورت انتشار از مسیر روابط عمومی این معاونت قابل اطمینان است.

کد مطلب 3662541
حمید نورشمسی

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