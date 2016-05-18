پیروزی اوراوا رد برابر اف سی سئول/ تساوی شاندونگ و سیدنی

به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان فوتبال آسیا عصر امروز در شرق قاره کهن پی گرفته شد که در یکی از بازی های برگزار شده تیم اوراوا رد ژاپن در زمین خود مقابل اف سی سئول کره جنوبی یک بر صفر پیروز شد.

تومویا اوگاجین در دقیقه ۱۴ تنها گل این بازی را به ثمر رساند تا اوراوا برنده دیدار رفت این مرحله باشد.

در دیگر بازی تیم شاندونگ چین میزبان اف سی سیدنی استرالیا بود که این دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک پایان یافت. ابتدا دیوید کارنی در دقیقه ۱۵ تیم سیدنی را پیش انداخت اما دیه گو تاردلی بازیکن پیشین تیم ملی برزیل در دقیقه ۵۶ کار را به تساوی کشاند.