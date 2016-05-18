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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۰۰

لیگ قهرمانان آسیا؛

پیروزی اوراوا رد برابر اف سی سئول/ تساوی شاندونگ و سیدنی

پیروزی اوراوا رد برابر اف سی سئول/ تساوی شاندونگ و سیدنی

تیم فوتبال اوراوا رد ژاپن در دیدار رفت مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا برابر اف سی سئول کره جنوبی به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان فوتبال آسیا عصر امروز در شرق قاره کهن پی گرفته شد که در یکی از بازی های برگزار شده تیم اوراوا رد ژاپن در زمین خود مقابل اف سی سئول کره جنوبی یک بر صفر پیروز شد.

تومویا اوگاجین در دقیقه ۱۴ تنها گل این بازی را به ثمر رساند تا اوراوا برنده دیدار رفت این مرحله باشد.

در دیگر بازی تیم شاندونگ چین میزبان اف سی سیدنی استرالیا بود که این دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک پایان یافت. ابتدا دیوید کارنی در دقیقه ۱۵ تیم سیدنی را پیش انداخت اما دیه گو تاردلی بازیکن پیشین تیم ملی برزیل در دقیقه ۵۶ کار را به تساوی کشاند.

کد مطلب 3662548

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