تاریخ شفاهی فرماندهان دفاع مقدس در مازندران جمع آوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ملکی عصر چهارشنبه در جمع معاونین و مدیران کل بنیاد منطقه شمال کشور در با اشاره به اینکه مازندران در زمان جنگ ۱۰ یگان را معین بود و یکی از آن یگان‌ها لشکر ۲۵ کربلا بود، گفت: همچنین سپاه مریوان، سیستان و بلوچستان، تیپ ظفر، تیپ جوادالائمه و سایر یگان‌ها و در کنارش مازندران میزبان آوارگان جنگی در پلاژهای شمال کشور بود.

وی با اشاره به اینکه همچنین مازندران در کنار گیلان و گلستان سه، چهار سال درگیر جنگ جنگل بود، افزود: با همه این مشکلات و گرفتاری‌ها مازندران در زمان جنگ در سال ۶۱- ۶۲ سوسنگرد را ساخت.

سردار ملکی افزود: در حال حاضر هم در استان مازندران ظرفیت‌های خوبی وجود دارد و برنامه ها را برابر برنامه‌های ابلاغی بنیاد حفظ آثار کشور اجرایی می‌کنیم.

وی بحث مرکز فرهنگی را از دغدغه‌های مهم این اداره کل دانست و گفت: در این فرایند همه همکاران تلاش می‌کنیم و در این روند ما در سال ۹۴ از کشور و برنامه‌های استانی و شهرسازی ۴۸۰ جلسه برای پیگیری کار داشتیم و یک ستاد پشتیبانی مرکز فرهنگی شماره‌حساب ۸۸۲۵ ایجاد کردیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه استان مازندران در بحث شهدای مدافع حرم بیشترین شهید را تقدیم کرد، گفت: استان مازندران با تقدیم قریب به ۱۰ هزار و ۵۰۰ شهید ششمین استان کشور در بحث شهداست.

وی در بحث ستاد تدوین گفت: برای ما ۲۰ سرفصل مشخص شد که در این ۲۰ سرفصل در یک دوره ۲ الی ۵ ساله بالای ۱۰۰ تا ۱۵۰ جلد کتاب فاخر کارنامه‌ای چاپ می‌شود و در حال جمع‌آوری و تدوین تاریخ شفاهی فرماندهان دفاع مقدس هم هستیم.

سردار ملکی از چاپ کتاب تاریخ مقاومت‌های مردم مازندران برابر دنیای زور یادکرد و گفت: برای تدوین و چاپ کتاب نقش مردم شهرهای مازندران در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در حال برنامه‌ریزی هستیم.

وی افزود: در بحث کمک مردم مازندران به یمن هم کتابی با همکاری ستاد کنگره سرداران و ۱۰ هزار شهید مازندران هم آماده چاپ است.

سردار ملکی بابیان اینکه ۲۴ تن از امیران را شناسایی کردیم و کار جمع‌آوری خاطرات شفاهی‌شان در دستور کار ماست، گفت: در روز ارتش جمهوری اسلامی دو کتاب از برادران ارتش چاپ شد و در حال برنامه‌ریزی هستیم که کتاب‌های ارتش هم مورد چاپ قرار گیرد.