برگزاری یادواره کودکان شهید در دزفول

همایون قنواتی در حاشیه آیین افتتاحیه جشنواره تئاتر مقاومت و فتح خرمشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این یادواره برای کودکان شهیدی است که زیر حملات و بمباران های دشمن به شهادت رسیدند.

وی از حضور هنرمندان در این یادواره خبر داد و افزود: در این یادواره از فیلم سازان و هنرمندان دعوت شده و برنامه جامعی به این منظور تدارک دیده شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان عنوان کرد: یادواره کودکان شهید در دزفول به مناسبت سوم و چهارم خرداد روز فتح خرمشهر و روز مقاومت دزفول، با هدف بزرگداشت خانواده شهیدان برگزار خواهد شد.