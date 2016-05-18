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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۳۶

موافقت مشروط آمریکا با لغو تحریمهای روسیه

موافقت مشروط آمریکا با لغو تحریمهای روسیه

معاون وزیر خارجه آمریکا از آمادگی واشنگتن برای لغو تحریمها علیه مسکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس،‌ «دیمیتری پسکوف» معاون مطبوعاتی رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که نشست روز سه شنبه «ولادیسلاو سارکوف» معاون رئیس جمهور روسیه و «ویکتوریا نولاند» معاون وزیر خارجه آمریکا در مسکو یک جلسه کوتاه تبادل آراء پیرامون وضعیت جاری در منطقه دانباس در جنوب شرقی اوکراین بود.

معاون رئیس جمهور روسیه گفت که محور گفتگوی وی با نولاند در مسکو موضوع اوکراین،‌ وضعیت جاری در دانباس و اجرای موافقتنامه های مینسک بود.

پسکوف در ادامه اظهار داشت که معاون وزیر خارجه آمریکا لغو تحریمها علیه روسیه را مشروط به اجرای کامل توافقنامه مینسک می داند.

از سوی دیگر،‌ معاون وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا و اوراسیا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که آمریکا انتخابات برگزار شده در جمهوریهای خودمختار «دونتسک» و «لوگانسک» را در صورت ضدیت با موافقتنامه های مینسک به رسمیت نخواهد شناخت.

ویکتوریا نولاند پس از دیدار و گفتگوی خود با «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که آمریکا نتایج این انتخابات را به رسمیت نخواهد شناخت و هر انتخاباتی که در مینسک برگزار می شود، باید مطابق با استانداردهای انتخاباتی اوکراین باشد.

کد مطلب 3662560

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