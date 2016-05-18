دومین همایش ملی علوم زیستی در دامغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر دومین همایش ملی علوم زیستی بعد از ظهر چهارشنبه در خلال برگزاری این همایش، با اشاره به ارسال ۸۰۰مقاله به دبیرخانه همایش، افزود: با داوری های صورت گرفته ۵۵۰ مقاله پذیرش نهایی شده و از این تعداد ۵۰۰مقاله به صورت پوستر و ۵۰مقاله دیگر نیز به صورت سخنرانی بوده است.

ویدا حجتی افزود: این همایش ملی در محورهای علوم جانوری (سیستماتیک، فیزیولوژی، تکوینی، جنین شناسی)، علوم گیاهی (سیستماتیک، فیزیولوژی، تکوینی، زراعت، باغبانی، جنگلداری)، علوم سلولی و مولکولی، زنتیک، بیو تکنولوژی، نانوتکنولوژی، میکروبیولوژی، علوم آزمایشگاهی، بهداشت محیط، بیوشیمی، بیو فیزیک، بیو انفورماتیک، بیولوژی دریا، دام و آبزیان، محیط زیست و حیات وحش، مدیریت محیط زیست، حقوق محیط زیست، حسابداری محیط زیست، مالیات سبز، حسابرسی زیست محیطی و تربیت بدنی و علوم ورزشی است.

وی خاطر نشان کرد: یکی از افتخارات برگزاری این همایش حضور پرفسور احمد مجد از چهره های ماندگار علوم زیستی کشور است که حضور و شرکت ایشان برغنای این همایش می افزاید.

دبیر دومین همایش ملی علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان تصریح کرد: برگزاری کارگاه ها و نمایشگاه های تخصصی جنبی و اجرای برنامه های متنوع از جمله برگزاری تورهای گردشگری و کارگاه ها و نمایشگاه های تخصصی درباره علوم زیستی با هدف آشنایی بیشتر و به روز رسانی اطلاعات پژوهشگران با این علم برنامه ریزی شده است.