توقیف ۱۴۰ دستگاه خودرو دارای بیش از ۱۰ میلیون ریال خلافی در يزد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور جمشیدی ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: مالکان این خودروها می توانند قبل از مراجعه به پارکینگ خلافی خود را به صورت اینترنتی و در چند قسط پرداخت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش نظارت‌های پلیس در استان یزد بیان کرد: در مرکز استان یزد ۲۱۹ دوربین و در سایر شهرستان‌ها ۱۰۲ دوربین تخلفات شهرستان‌ها را ثبت و ضبط می کنند.

جمشیدی عنوان کرد: این دوربین ها نه تنها تخلفات رانندگی بلکه اقداماتی نظیر به راه اندازی کاروان‌های عروسی را نیز مدنظر دارد اما در زمینه کاروان‌های عروسی پلیس همان لحظه ورود نمی کند تا مراسم و شادی مردم حفظ شود اما بلافاصله پس از آن، برای مالکان خودروهایی که ترافیک ایجاد کرده اند، پیامک ارسال و اعمال قانون می شوند.

رئیس پلیس راهور استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار تصادفات درون شهری در استان یزد طی فروردین و اردیبهشت امسال بیان کرد: آمار تصادفات فوتی در فروردین ماه امسال نسبت به فرودین ماه سال گذشته ۲۵ درصد و در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۸۲ درصدی داشته است.

جمشیدی عنوان کرد: آمار تصادفات جرحی نیز در فروردین ماه ۹۴ نسبت به فروردین ماه ۹۵ کاهش ۳۰ درصدی و در اردیبهشت ماه ۹۴ نسبت به اردیبهشت ماه ۹۵ کاهش ۳۰ درصدی داشته است.

وی یادآور شد: بخش قابل توجهی از تصادفات استان یزد در حوزه درون شهری را موتورسیکلت‌ها رقم می زنند ضمن اینکه تعداد عابران کشته شده در استان حتی نسبت به تهران نیز بیشتر بود و عامل ۹۱ درصد این تصادفات منجر به فوت با عابران، موتورسیکلت‌ها هستند.

جمشیدی با بیان اینکه کامیونها و خودروهای سنگین نیز در سطح شهر تصادفات بسیاری به بار می آوردند‌، افزود: از سال گذشته تردد کامیون‌ها از ساعت ۱۹ ممنوع است.