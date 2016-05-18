درگیری داعش و طالبان در ننگرهار افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «بُخدی»، در اثر درگیری نیروهای داعش و گروه طالبان در حومه شهر «اچین» ولایت ننگرهار ۲۰ نفر از اعضای دو گروه کشته و تعدادی نیز زخمی و اسیر شده اند.

این درگیری در مناطق اطراف شهر «اچین» این ولایت رخ داده است. گفته شده در جریان درگیری این دو گروه ۱۵ عضو داعش و ۳ عضو طالبان کشته شده اند. همچنین ۶ عضو داعش و ۵ عضو طالبان نیز زخمی شده اند.

خبرها حاکی از آن است ۲ عضو داعش نیز توسط طالبان دستگیر شده اند. اعضای طالبان و داعش در شماری از شهرهای ولایت ننگرهار به شکل گسترده ای فعالیت دارند و هرازگاهی افراد این دو گروه با هم درگیر می شوند.