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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۴۹

درگیری داعش و طالبان در ننگرهار افغانستان

درگیری داعش و طالبان در ننگرهار افغانستان

در اثر درگیری گروه تروریستی داعش و طالبان در ولایت ننگرهار افغانستان ۲۰ نفر کشته و تعدای نیز زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «بُخدی»، در اثر درگیری نیروهای داعش و گروه طالبان در حومه شهر «اچین» ولایت ننگرهار ۲۰ نفر از اعضای دو گروه کشته و تعدادی نیز زخمی و اسیر شده اند.

این درگیری در مناطق اطراف شهر «اچین» این ولایت رخ داده است.  گفته شده در جریان درگیری این دو گروه ۱۵ عضو داعش و ۳ عضو طالبان  کشته شده اند. همچنین ۶ عضو داعش و ۵ عضو طالبان نیز زخمی شده اند.  

خبرها حاکی از آن است ۲ عضو داعش نیز توسط طالبان دستگیر شده اند. اعضای طالبان و  داعش در شماری از شهرهای ولایت ننگرهار به شکل گسترده ای فعالیت دارند و هرازگاهی افراد این دو گروه با هم درگیر می شوند.

کد مطلب 3662595
علی کاووسی نژاد

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