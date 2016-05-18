به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی امروز چهارشنبه در جلسه‌ شورای شهرستان هرسین که با حضور مسئولان استانی در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: توجه و مرور دستاودهای قبلی مسئولان استان برای پیشبرد برنامه و طرح های جدید در روند فعالیت پروژه ها حائز اهمیت است‌.

وی تصریح کرد: مدیران و مسئولان باید اقدامات انجام گرفته در گذشته را برای تکمیل سایر خدمات رسانی ها در هر استان مورد توجه قرار دهند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به برخی دستاوردها در شهرستان هرسین طی این سالها ابراز داشت: اقدامات زیربنایی، خدماتی، رفاهی و اقتصادی از جمله دستاوردهای قابل توجه در این شهرستان است.

رازانی به کاهش نرخ مرگ و میر و افزایش سطح امید به زندگی پس از انقلاب در استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: همچنان بیکاری حرف اول را در استان می زند و رتبه یک کشور را در این زمینه داریم‌.

رازانی گفت: جوانان استان با مدارک تحصیلی معتبر و حرفه ای اما شغل مناسبی در جامعه ندارند که در این راستا رفع معضل بیکاری و مدیریت در حوزه اشتغال حائز اهمیت است چرا که اگر درد را میدانیم باید درمان را نیز متناسب با آن در نظر بگیریم.

وی با تاکید بر برنامه ریزی برای حل مشکلات شهرستان کرمانشاه از ابتدای سال جاری گفت: باید با توجه به ظرفیت و قابلیت های این شهرستان برنامه های جامع به فرمانداری، دستگاه های اجرایی و نهایتا به استانداری ارائه شود.

رازانی با اشاره به اینکه مشکلات اولیه استان ما توسعه راه روستایی، ساخت مدرسه، امور درمانی نیست، گفت: از این قبیل مسائل عبور کرده ایم و اکنون مشکل اصلی اقتصاد و طرح برنامه های برای رفع این مشکل است.

وی ادامه حیات در هر جامعه را مشروط به تامین معیشت آن دانست و گفت: باید راه حل های حیاتی رفع مشکلات هرسین مورد بررسی قرار بگیرد چرا اقتصاد است که شهرستان ها را سر پا نگه می دارد.

استاندار کرمانشاه گفت: ۶۵ درصد جمعیت هرسین در مرکز این شهرستان زندگی می کنند بنابراین اعتباراتی به شهرداری تخصیص داده خواهد شد تا گام های مثبتی در احیا و راه اندازی پروژه برداشته شود.

وی به برنامه ریزی جهت سفر به شهرستانها و بازدید از پروژه های نیمه کاره و تکمیل این مراکز طی ۱۵ روز آینده خبر داد و با اشاره به مشکل آب شرب شهرستان هرسین طی بارندگی های گفت: آبفای شهر کرمانشاه این مشکل را به صورت مقطعی با آبرسانی های سیار حل کرد اما اگر مشکل آب شرب هرسین با جدیت حل نشود از سوی مسئولان کوتاهی صورت گرفته است.

رازنی افزود: زمان حل این مشکل تا قبل از بارندگی های امسال است و بر اثر بارندگی و عدم تصفیه خانه مناسب آب مقداری کدر بود و امروز با اندازه گیری دستگاه ها میزان کدری آب رقم ۹ بود در حالی که میزان استاندار دآن رقم ۵ است که باید در رفع این مشکل تلاش شود و باید منبع آب مطمئنی برای حل بلند مدت این مشکل در شهرستان هرسین لحاظ شود.

وی به پروژه تصفیه خانه آب هرسین با ۱۳ هزار متر مکعب ظرفیت اشاره کرد و گفت: این پروژه با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی متوقف شد در حالی که می توانست ۶۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان را آبیاری کند و باید در حل این مسئله تدبیر مناسبی اتخاذ شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به احداث بزرگراه از سه راهی هرسین تا خرم آباد و اتصال آن به پل زال اندیمشک و بنادر کشور گفت: این پروژه که مسیر خوبی دارد به اداره راه و شهرسازی استان واگذار شده که جدیت در احداث آن جزو پیشنهاد های مورد نظر سفر ریاست جمهور به استان طی روزهای آینده است که سه راهی آن تا هرسین امسال به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

رازانی گفت: تداخل تقاطع سه راهی هرسین و مسیر بیستون به کرمانشاه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به عنوان کریدور گردشگری با پیگیری های مجدد و مطالعات مشاوران برجسته استان در حال راه اندازی و احداث است.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده این مسیر از بیستون به طاقبستان است، افزود: اولویت اول ما تقاطع سه راهی هرسین به کرمانشاه است که برای آن بودجه گرفته ایم و آن را اجرایی می کنیم و تکلیف این کریدور با مطالعات انجام شده مشخص خواهد شد چرا که چشم انداز خوبی از کرمانشاه تا بیستون دارد.

رازانی در پایان افزود: سند توسعه استان که در واقع چشم انداز تحول استان است در حال تهیه است و برنامه توسعه استان نیز بعد از ماه مبارک رمضان آغاز و پتانسیل‌های هر شهرستان بر اساس قابلیت ها و توانمندی های موجود شناسایی و برنامه های توسعه نیز در نقاط مختلف استان اجرا خواهد شد.

