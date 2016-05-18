بیش از ۹۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه شریف عضو هیأت علمی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف در مراسم پنجاهمین سالگرد این دانشگاه که عصر امروز در محل این دانشگاه برگزار شد عنوان کرد: دانشگاه شریف در سال ۴۵ توسط مرحوم مجتهدی که فردی منضبط و مدیری لایق بود تاسیس شد.

وی با بیان اینکه این دانشگاه برای تربیت متخصصانی از همان سال آغاز بکار کرد، گفت: دکتر امین بعد از دکتر مجتهدی مسئولیت دانشگاه شریف را بر عهده گرفت و تحولاتی همچون تدوین آئین نامه برای ارتقاء اساتید را بوجود آورد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه اکنون این دانشگاه دارای ۱۳ دانشکده است، تصریح کرد: از این تعداد، ۹ دانشکده مهندسی و ۴ دانشکده علوم پایه هستند.

وی با بیان اینکه در دهه ۶۰ دانشکده دکترای دانشگاه شریف ایجاد شد، ادامه داد: اکنون ۱۲ هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که نیمی از آنها در حال تحصیل تحصیلات تکمیلی هستند.

فتوحی گفت: در طی نیم قرن فعالیت، این دانشگاه 48 هزار فارغ التحصیل تحویل کشور داده و نقش مهمی در پیروزی انقلاب داشته است.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف اظهار کرد: این دانشگاه تاکنون ۲۸ هزار فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی، ۱۸ هزار فارغ التحصیل در مقطع ارشد و ۱۴۰۰ فارغ التحصیل در مقطع دکترا تحویل کشور داده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد برترین های کشور دانشگاه شریف را انتخاب می کنند، گفت: بیش از ۹۰ درصد دارندگان مدال طلای المپیادهای مختلف در دانشگاه شریف هستند همچنین بیش از ۹۰ درصد از فارغ التحصیلان این دانشگاه در مقطع دکترا مشغول به کار هستند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد فارغ التحصیلان این دانشگاه اکنون عضو هیئت علمی هستند و این نشان دهنده این است که دانشگاه صنعتی شریف منشاء تحولات اساسی در آموزش عالی بوده است.