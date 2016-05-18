گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر حقیقت و باطراوت است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی عصر چهارشنبه در همایش گفتمان انقلاب اسلامی در چالوس با اشاره به تحریم‌های هسته‌ای ایران اظهار داشت: قدرت‌های جهان برای خود امتیازاتی در نظر می‌گیرند و بقیه را از این حق محروم می‌کنند.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور آمریکا به شکل علنی کشور خود را رهبر دنیا می‌دانند و یک منطق قدیمی دارند که آن منطق، زورگویی و استکبار است.

وی بابیان اینکه آنان به‌صراحت بیان می‌کنند که در قرن آینده هم باید رهبری آمریکا بر دنیا حفظ شود، تصریح کرد: علاوه بر این می‌گویند کشورهای دیگر نباید پیشرفت کنند تا فاصله آمریکا با آنان حفظ شود و در این راه در صورت لزوم از قدرت نظامی و سلاح هسته‌ای نیز استفاده می‌کنند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: تنها هدف آنان حفاظت از دارایی مالکان و تأمین منافع یک درصد از مردم جهان است و تمام احزاب آمریکا در اصولی با یکدیگر مشترک هستند.

جلیلی به پدیده‌ای به نام انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: درحالی‌که خود آمریکا دارای چندین هزار کلاهک هسته‌ای است، نگران چرخیدن تعداد کمی سانتریفیوژ در ایران است.

وی افزود: تمدنی نوین و گفتمانی جدید به نام انقلاب اسلامی در حال شکل‌گیری است که نه‌تنها جوان است، بلکه جوان باقی می‌ماند، چون مبتنی بر حقیقت بوده و همین باعث نگرانی استکبار است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در تمام مصاف‌های دنیا اراده انقلاب اسلامی در برابر اراده تمام قدرت‌های جهان ایستادگی کرده و پیروز شده و این ناشی از ارائه همان الگوی جدید است.

وی افزود: آن چیزی که استکبار را نگران می‌کند، ارائه الگوهایی برای استفاده آگاهانه و حداکثری از امکانات بوده و این الگو امروز تکثیرشده است و در لبنان، سوریه، یمن و بسیاری از کشورهای اسلامی دیگر در حال استفاده است.

جلیلی گفت: با ارائه الگوی انقلاب اسلامی، این الگو در برابر مدل‌های استکباری که به‌سرعت پیر می‌شوند، همیشه جوان و با طراوت باقی می‌ماند.

وی اظهار داشت: مدل‌های سیاسی دنیا تا جایی موردقبول آمریکا و سایر نظام‌های استکباری است که منافع آنان را تأمین کند و الگوی انقلاب اسلامی به جوانان شاخصی ارائه می‌دهد و به آنان کمک می‌کند تا حقیقت را درک کنند و همین مسئله آمریکا را نگران کرده است.

جلیلی یادآور شد: جوانان به دنبال خلاقیت و حرکت‌هایی خارج از الگوهای کلیشه‌ای آمریکا هستند و آمریکا تمام تلاش خود را برای القای تفکر خود به دنیا می‌کند، اما جوان انقلاب اسلامی همانند شهدای هسته‌ای دست رد به سینه او می‌زند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: آمریکا بیشتر نگران غنی‌سازی جوانانی است که به دنبال این پیشرفت‌ها است و امروز 170 شبکه ماهواره‌ای برای ایران برنامه پخش می‌کنند و در مقابل سوخت 20 درصد برای مصارف پزشکی به ایران نمی‌دهد.

وی افزود: اگر الگوی جوانان حضرت علی‌اکبر (ع) باشد، تمام مناسبات استکبار را به هم می‌ریزد و نشاط و شادابی را حفظ می‌کند و با مرور زمان از بین نمی‌رود.

وی گفت: باید تکلیف خود را باکسانی که در صف مقابل است، روشن کنیم و برای این کار لازم است دشمنان را بشناسیم و این افراد گاهی در آمریکا و اسرائیل هستند و گاهی نیز در داخل کشور به آنان کمک می‌کنند و باید فریاد دشمنی را با استکبار را سر دهیم.

جلیلی عنوان کرد: اگر زمانی دشمن از اتفاقات خوشحال است باید حساس شد و این عمل باید به‌موقع باشد و شهدا به ما بشارت می‌دهند که دشمن نمی‌تواند آسیب جدی برساند، البته ممکن است آزار و اذیت‌هایی برساند. .