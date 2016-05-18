سیاست های آمریکا مانع اجرای طرح انتقال انرژی به اروپا است

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی عصر امروز در دیدار خانم کیتاروویچ رئیس جمهور کرواسی، با اشاره به استقلال سه کشور کرواسی، بوسنی و هرزگوین و اسلونی و درگیری‌های خونین آن زمان، گفت: با اینکه به خاطر آن جنگ‌ها ناراحت بودیم، اما به احترام مردم، استقلال آن کشورها را به رسمیت شناختیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با یادآوری سفر خود به اروپا در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و ورود به یوگسلاوی آن روزها، گفت: وجود مساجد خوب و تمیز برایم جالب بود که در مسجدی در زاگرب نماز خواندم.

وی با ابراز خرسندی از پایان رکود در روابط دو کشور و آغاز رفت‌وآمدهای سیاسی، پارلمانی و اقتصادی، گفت: از تمایل دولت شما برای توسعه مناسبات استقبال می‌کنیم، چون می‌دانیم همکاری با کشورهای اتحادیه اروپایی برای تقویت اقتصاد و صنعت مؤثر است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر نقش بالکان برای گسترش همکاری‌ها، به طرح انتقال انرژی از ایران به اروپا اشاره کرد و گفت: علی‌رغم اهمیت این خط لوله و تمایل اروپایی‌ها، هنوز بعضی از سیاست‌های آمریکا مانع‌تراشی می‌کند.

هاشمی رفسنجانی، با بیان این نکته که «ایران محدودیتی برای مبادلات همه جانبه با کشور شما ندارد»، گفت: می‌توانید براساس ظرفیت کشور خود برای گسترش همکاری ها در همه جوانب برنامه‌ریزی کنید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعامل دو کشور را برای منطقه و حتی نظام بین‌الملل مؤثر دانست و گفت: با سفر شما و ترکیب هیأت، همکاری‌های دو کشور در هر سطحی قابل افزایش است.

خانم کیتاروویچ نیز در این دیدار با ابراز رضایت از سفر به ایران و ارائه گزارشی از برنامه‌های کاری خویش و دیدار با مسؤولین نظام، به ویژه دکتر روحانی، گفت: آغاز به کار کمیسیون مشترک دو کشور را به فال نیک می‌گیریم.

وی با تشریح اوضاع کمی و کیفی مسلمانان در کرواسی، گفت: نوع روابط و زندگی مسلمانان در کرواسی می‌تواند نمونه و الگویی برای کشورهای اروپایی در جهت همکاری با پیروان اسلام باشد.

رئیس جمهور کرواسی، مسلمانان ر ا بخشی از هویت کشور خود خواند و گفت: در همسایگی ما کشور اسلامی بوسنی و هرزگوین است و امیدواریم روابط ما رو به گسترش برود و افزایش یابد.

وی با ارائه گزارشی از اوضاع اقتصادی و مقایسه سال‌های قبل از جنگ در آن منطقه با الان، گفت: وضع مردم نسبت به گذشته خوب است، اما برای بهتر شدن تلاش می‌کنیم و سفر ما با هیأتی از 65 شرکت دولتی و خصوصی در این راستاست.

رئیس‌جمهور کرواسی با اشاره به مشکلات دوران سخت جنگ، گفت: از طرف ملت و دولت کرواسی از ایرانیان تشکر می‌کنیم و فراموش نمی‌کنیم که در زمان ریاست جمهوری شما، استقلال کرواسی را به رسمیت شناختید.

همچنین در این دیدار، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از عزیز حسنوویچ، مفتی اعظم کرواسی که از همراهان خانم گیتار وویچ، بود از اوضاع مسلمانان پرسید و آقای حسنوویچ، گفت: رابطه ایران و کرواسی و اوضاع مسلمانان خوب است و الان هفدهمین بار است که به ایران سفر کرده‌ام.

وی به جشن صد سالگی ورود اسلام به کرواسی اشاره کرد و گفت: خوشحال بودیم که آیت‌الله تسخیری، به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در آن جشن حضور داشتند.